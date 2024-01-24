Петровский о сбитии Ил-76: киевский режим в агонии. Что-то их система обнаружила – они решили долбануть

Что важно в этой истории? Я прочитаю одну из версий Юрия Подоляка, который, как известно, работает с определенными структурами. Юрий Подоляка вот что пишет: катастрофа Ил-76. Кто очень хотел убить главных переговорщиков от России.

Григорий Азаренок, СТВ: Из Харьковского района был нанесен удар по самолету. К сожалению, погибли летчики. Я сейчас зачитаю фамилии, которые известны: С. Беззубкин, А. Высокин, А. Пилуев, С. Житинев и Саблинский. От командира корабля до бортрадиста. Соболезнования родным и близким. Военнослужащих ВСУ стоит пожалеть, потому что их убили свои же бандеровцы, натовцы. Причем мы знаем, что вероятнее всего, ракетная система или система ПВО это была: или ЗРК Patriot, или еще что-то, которые наводят 100 % западники. И есть сведения, что стреляют из них западники. Много обсуждений сегодня было. В Госдуме сразу призвали признать Украину государством-террористом. Это не первый такой случай. Мы помним случай с колонией в Еленовке, где находились военнопленные ВСУ, по которым был нанесен удар HIMARS. Это Донецкая область, ДНР. Был нанесен удар, где сидели военнопленные. Сегодняшних военнопленных везли на обмен. И подтвердила украинская сторона, что должен был состояться обмен.

Петр Петровский, политолог:

Понятно, что британцы заинтересованы в конфликте. Более того, они используют больше украинский плацдарм для своих целей. Прежде всего, черноморских целей. Напомню, 25 % российского Черноморского флота ликвидировано именно из-за британских этих всех беспилотных катеров и прочего. Это их цель. А если бы там другая война была и можно было это делать, они бы это использовали. Что же по этой ситуации, я не знаю. Летел там депутат, не летел. В принципе, скоро узнаем, если летел.

Григорий Азаренок:

Не летел, но должен был лететь. Сказано.

Петр Петровский:

Ну, должен. Лично моя точка зрения здесь следующая: мы видим, что киевский режим сегодня в агонии. Стреляет, запускает дроны и прочее. И более того, мы помним, как они по центру Белгорода перед Новым годом. Лично у меня складывается впечатление другое: что-то обнаружила система, и они решили долбануть. Кто там, что там? Они не разбирались. И вот когда они сейчас узнали, что там... Почему они так подчищают?

Григорий Азаренок:

Официального комментария от Украины еще нет.



Петр Петровский:

Официально имеются там некоторые. Но они признали удар. Они признали, что там должен был быть обмен пленными. И главная их претензия, что их, оказывается, никто не предупредил, что там должен быть какой-то воздушный коридор по пленным. То есть логика их была такая? Вот если бы их предупредили, они бы эту ракету направили, наверное, опять на рынок какой-нибудь Белгорода, а не на пленных. То есть вот их логика. И я эту логику их понимаю, потому что они пытаются свои безграмотные действия сегодня оправдать. А почему такие безграмотные действия? Потому что у них мясные штурмы, у них не хватает специалистов. Скоро они будут своими же ракетами по своей же территории дубасить. Почему? Потому что просто не будут уметь управлять всей этой техникой.

Григорий Азаренок:

Но это все вкладывается в философию бандеровского режима. То, что называется «так не доставайся же ты никому». Вот эта вот сумрачное, мрачное человеконенавистничество. Вот этот вот терроризм. Я просто помню цитату близко к тексту: Бандера говорил, что если нашу украинскую идею не разделяет половина Украины 25 миллионов, мы должны уничтожить эти 25 миллионов.

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