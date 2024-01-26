«Отказаться от кофе и получить телефон». Как аскеза может помочь достичь желаемое?

Аскеза – это ограничение себя в чем-то ради достижения определенной цели. Сегодня это главный духовный тренд года, о ней снимают ролики и пишут посты. Появились даже специальные консультанты, которые за символическую плату научат вас правильно загадывать желания. О том, как духовная практика превратилась в популярную сделку и чем придется пожертвовать ради исполнения мечты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Корякина, считает, что аскеза – это способ познания себя и своих истинных желаний:
Для меня это работает таким образом, и это случается в моей практике: если какая-то цель слегка завышена, потому что я себе тоже не отказываю в том, чтобы мечтать, меня сводит с нужными людьми, складываются события, которые меня выводят на нужный путь. Возможно, где-то медленными шагами, но я продвигаюсь в своем темпе.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы считаете, что дело в аскезе, а не в том, что вы целеустремленный человек, просто понимаете, чего хотите и видите везде возможности?
Александр Меженный, ведущий ток-шоу:
Если можно, ваш конкретный пример: вы что-то загадали, сказали, что ради этого пойдете на что-то, и что получилось по итогу?
Ольга Корякина:
Аскезу я брала не один раз, но такой более яркий, наверное, пример: я отказывалась от кофе. Я очень люблю кофе – для меня это было прямо сложно. Я загадала покупку телефона. Это не какая-то была роскошь, но я прохожу много обучений постоянно, то есть бюджет распределяется по разным ячейкам. В какой-то момент это стало реально проблемой.
Александр Меженный:
Вы поняли так, что кофе много, телефона – мало?
Алеся Лакина:
Экономили на кофе?
Александр Меженный:
Логически да, но кофе дешевле. Плюс это медитация, ритуал особый – кофе. Собственно говоря, мне это далось тяжело – от кофе я отказалась, успешно прошла свою аскезу. Через 17 дней исполнилось мое намерение. Причем вообще ничто не предполагало, и я оказалась с телефоном. Опять же, отмечу: телефон – это было не так, что я хочу просто телефон, походить и похвастаться. Он мне нужен был для рабочих целей, то есть здесь еще какая-то взаимовыгода.
Складываются события, которые выводят на нужный путь. Как работает аскеза – подробнее здесь.