Пустовой: к нам на практику приходят выпускники БГУ. Оказывается, они много чего не знают!

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Почему эти Болонские процессы?.. Глава государства все сказал. Понимаете, все хорошо знают этот принцип: разделяй и властвуй. А я говорю: воспитай и властвуй через университеты и школы. Опять же, НКО и фонды разжижали мозги наших детей. Во-первых, пытались сделать из них тупую рабочую массу. Второе – человек без рода и без племени. До сих пор, пока спрашиваешь выпускников БГУ, которые приходят к нам на практику: что вы знаете... Они даже про Костюшко ничего не знают. Как вы относитесь к Костюшко? А кто такой? А что ты знаешь про Героев ВОВ? Это ужас. Президент говорит это. С этого начинается.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я часто вспоминаю эпизод с одним человеком, который пришел к нам на практику. Дай бог ей здоровья. Сейчас человек работает. Но. В 2021 году молодой журналист. Что такое молодой журналист? Должен рваться туда, где история, где есть что рассказать. И вот события 2021 года на границе. Мигранты. И там работают CNN, Euronews. Мы всех впустили. Об этом говорят все, об этом говорят политики. Это место, где делается история. Журналист должен с 3 ночи стоять на коленях у директора генерального и просить туда отправить. Я спрашиваю: «Не хочешь съездить? – «Ой, не, я лучше по Минску». Все. Молодой журналист, 21 год. Все, ей не надо. Не надо никому нихрена. Уже только деньги, комфорт и пожрать. Все.

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