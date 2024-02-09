Лазуткин об интервью Путина Карлсону: американцы ничего не поняли про Украину. Значит, просто не лезьте туда

Андрей Лазуткин, политолог:

Посмотрите, что придумали наши американские братья. Они придумали ту самую авторскую журналистику. Даже не мы с вами. Этот Такер Карлсон сделал половину аудитории этого Fox News, который никому был не нужен без него. Когда он ушел с этого канала, аудитория упала на 50 %. Люди смотрели именно его. Каждый вечер новостные выпуски, где он что-то там где-то комментировал. Почему он так был популярен.

Григорий Азаренок, СТВ:

Критиковал мейнстрим.

Андрей Лазуткин:

Да. Называл белое белым, черное черным. Вещи, которые здесь, которые не вызывают никаких сомнений: про роль мужчины, про роль женщины, про миграцию. Причем он не был каким-то радикалом. Ну а его обозвали там кем только можно. Он просто говорил здравые, более или менее нормальные, в том числе для нас с вами вещи. И что? Его травили все эти телеканалы, которые контролировала демпартия. И вот так вот появилась авторская журналистика Карлсона, который перебежал к Илону Маску. Почему он перебежал? Помните, что Трампа выкинули из всех соцсетей. Он просто не смог нигде ничего публиковать. Значит, надо что сделать? Надо купить свою соцсеть и там публиковаться. Ну, денег же много для этого надо. Значит, нужен свой посредник, который даст денежку, который потом что-то с этого поимеет. Не просто так этот Маск поддерживает сегодня Дональда Фредовича. Вот он купил платформу и дал этому парню работать на ней. Вот сегодня это эксклюзивная платформа для Такера Карлсона. Кто смотрел его по телеку, они перешли на соцсеть Маска.

Скажу, что выступления Трампа, их поймет даже наш средний школьник со средней подготовкой. Там очень простые фразы, там повтор этих фраз. Там акценты, которые понимает даже человек неграмотный. Трамп так общается с людьми. И вот эта аудитория Трампа, которая его очень безумно любит. Ей подсовывают что – двухчасовое интервью про Рюрика, Киевскую Русь, про князей каких-то, про унии. Они ничего из этого не поймут. Вообще ничего. То, что Путин им объяснял два часа – это просто выброшенное время.

Григорий Азаренок:

Мы общаемся не только со зрителями, но и с элитой западной.

Андрей Лазуткин:

Западная элита, вы думаете, сильно отличается? По Восточной Европе все специалисты? Они знают, как газ продавать и покупать. Так вот, что для них важно показать. Смотрите: Украина – наша паранойя. Это как первый вопрос, заданный Путину: вы параноик? Вы напали на Украину, потому что боялись, что американцы нападут первыми? Типа, мы не понимаем, зачем это все. Владимир Владимирович долго и подробно объяснял, смотрите: не такая простая история у Украины, что это за такое государство, которое непонятно как создавалось. Надо было показать, что это очень сложный многовековой вопрос. Сложнее, чем Крым. Трамп, вы знаете, признавал Крым, а это Крым прям в квадрате. То есть вся эта Украина, которая была непонятно под чьим контролем. От поляков и заканчивая непонятно кем. Вот это сложный многовековой вопрос. Вы что-то поняли? Ничего не поняли. Значит, просто туда не лезьте. Это не ваше дело.

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