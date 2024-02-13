Перевести в хроническое состояние. Почему смертность от онкологических заболеваний ниже, чем от сердечно-сосудистых?

Злокачественные опухоли становятся угрозой номер один на всей планете и по своему распространению обгоняют даже сердечно-сосудистые заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире удвоится к 2050 году. Тем не менее мы живем в действительно уникальную эпоху, когда рак из разряда абсолютно смертельного заболевания переходит в хроническое. О том, как врачи вытаскивают пациентов с того света, и какие современные методики лечения существуют, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Это происходит не только у нас в стране, это происходит во всем мире. Большинство людей боится рака, и никто не боится сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь почему-то мы все страшимся именно узнать, что у человека есть диагноз злокачественной опухоли.

Наталья Надольская:

Я думаю, пугает само лечение и течение заболевания. Оно, наверное, разное.

Сергей Поляков:

Я думаю, что пугает некая существовавшая парадигма безысходности в этой ситуации. Ситуация значительно поменялась, и в ряде случаев мы не просто хорошо помогаем, излечиваем пациентов от этого заболевания. Если мы не можем этого сделать, то действительно переводим, стараемся, по крайней мере, перевести эту ситуацию в некое хроническое состояние, с которым можно жить также, как, например, с сахарным диабетом. Если соблюдать определенные условия и проводить правильное лечение, то это может длиться долгие годы. Люди свыкаются с этим, живут. Мы знаем массу примеров в прессе, по телевидению. Блогеры сейчас очень популярно это рассказывают о том, как боролись с этой болезнью и в конце концов вышли победителями. Вместе с нами, конечно, с теми, кто помогает этим людям.