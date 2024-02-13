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В Дзержинском районе образованы 39 участков для голосования – как они оборудованы?

13 февраля 2024 18:39
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Меньше двух недель остается до единого дня голосования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И в эти дни жители Минской области могут проверить актуальность данных о себе, которые внесены в списки. Для этого нужно обратиться в избирательную комиссию. Все они начали работу 9 февраля.

В Дзержинском районе образованы 39 участков для голосования – как они оборудованы?-1

Только в Дзержинском районе сформированы 39 участков для голосования. Каждый оборудован всем необходимым для комфорта избирателей. В том числе элементами безбарьерной среды. Поэтому без трудностей отдать свой голос смогут и люди с ограниченными возможностями. Например, на первом избирательном участке в Дзержинске есть пандусы, лифты, а также звуковые информаторы для слабовидящих и текстофон для тех, у кого проблемы со слухом.

В Дзержинском районе образованы 39 участков для голосования – как они оборудованы?-4

Виктория Романович, председатель участковой избирательной комиссии Минского участка для голосования № 1:
Система «Крокі на гукі» – это электронная система. У слабовидящих людей, у каждого на смартфоне установлена эта программа. Когда человек приближается к зданию, заходит в программу, он видит, что он находится на территории учреждения, и уже при входе специальным звуком он слышит вход. И у него на смартфоне отображается, куда он может пройти.

В Дзержинском районе образованы 39 участков для голосования – как они оборудованы?-7

Всего на территории Минской области образованы 899 участков. Напомним, единый день голосования пройдет 25 февраля. А с 20-го по 24-е можно будет отдать свой голос досрочно. Избираться будут депутаты Палаты представителей Национального собрания и местных Советов.

# Выборы в Беларуси # общество # Виктория Романович # Новости Минска и Минской области

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