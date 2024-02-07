Казаков: Запад, вы уже воюете с РФ и попросту проигрываете. Россию нельзя победить

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Теперь знаешь, давай просто вспомним, сколько стран воевало в 1941 году против СССР?

Григорий Азаренок, СТВ:

Ой, да там за 50 тоже.

Кирилл Казаков:

Да, в том-то и дело. Норвегия, которая сдалась за несколько десятков дней.

Григорий Азаренок:

И их национальный писатель Кнут Гамсун был вполне себе фашистский такой персонаж.

Кирилл Казаков:

Да. Все отлично. Но при этом, ребята, 50 стран сражалось с СССР, в том числе и Норвегия. Мы их всех победили. И даже если Жуков не говорил фразу: мы их победили, но они нам этого не забудут. Даже если он этого не говорил, даже если это приписывают ему, то сейчас это так и случилось. Люди воюют приблизительно тем же составом. 51 страна воюет с Россией в Украине, и они продолжают говорить о том, что они кого-то победят. Вы уже воюете с Россией.

Знаешь, как это было в 2014 году? Украина бомбила свои города и русских граждан, а потом они сказали, что войну начал Путин в 2022-м. Так та же самая история. Норвежцы говорят о том, что Россия собирается на них напасть. Так, а норвежские солдаты... Хорошо, неофициально. Но норвежские волонтеры или норвежские наемники – они просто-напросто стреляют в русских людей на восточном украинском фронте. Ребят, так а чего вы там трындите? Вы уже воюете с Россией. Просто вы проигрываете. Просто победить Россию невозможно. Вам это говорили не один десяток лет назад, не одну сотню лет назад. Когда-нибудь придет время, когда Россия вновь дойдет до Парижа. Ну значит надо и до Осло дойти. Ну что делать.

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