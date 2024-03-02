Пустовой: Беларусь выздоравливает от заморского вируса цветных революций!

Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Что может быть страшнее, когда болеют родные, мама? Что может быть больнее, когда болеет родное общество? Но, похоже, наша Родина выздоравливает от заморского вируса цветных революций и импортных идей самоуничтожения своей государственности, в итоге самих себя.
О главном. В смысле Первом. И событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Нас можно поздравить всех. С успешным и элегантным проведением выборов. С консолидацией нации. Единый день голосования стал днем единения страны, нашего общества. На участки пришли или позвали представителей избирательных комиссий на дом все, кто неравнодушен и небезразличен к развитию страны.
Это было достойно. Белорусы определились со своими представителями в парламенте и местных Советах депутатов. Что называется, сам процесс прошел спокойно, но не скучно, чинно, но с элементами даже эпатажной пиар-кампании. В Беларуси формируется своя культура агитации на электоральном поле. По-нашему, по-белорусски. Спокойно и рассудительно. Без политического шоу с попкорном.
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Евгений Пустовой:
Внимание к нашим выборам было пристальным. Недруги потирали руки, разведки соседних недружественных стран устраивали провокации, политические лузеры сделали все, чтобы спровоцировать общественное недовольство. Но это прошло мимо нас. Так, читали и смотрели об этом. Спасибо тем, кто всегда в форме. Мы к этому относимся как к должному. А должны сказать спасибо, хотя бы в преддверии Дня милиции, например, соседу с ОБЭП, сотруднику Департамента охраны на вахте у вас на работе, проходящему мимо патрулю на улице и знакомому ветерану милиции. В том числе благодаря им на этот раз не было баррикад на улице в стране.
Все. Тщетно. Во-первых, белорусы освоили азы медийной гигиены. Это первичная профилактика от вирусов цветных революций. Во-вторых, мы же общество доброго сердца и высокого интеллекта. Разобрались. За четыре года пора уже. И главное, мы реальное общество единой страны и народ единого будущего. Но это не значит, что все будет легко. Нет, будет сложно. А вот хорошо ли, зависит от каждого из нас. Белорусам подсовывали изрядно пережеванную стряпню. Из фейков, фильмов-расследований, декадентских сценариев. Тем более подвалили новые актеры. Те, кто вышел из тюрем за уличные беспорядки и организацию протестов. 2020-й пытались повторить в 2024-м. Кино не вышло. Невероятность исчерпала себя.
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Евгений Пустовой:
У каждого периода свои задачи. Отойти от пропасти, накормить страну. А уже затем, когда «Чарка і шкварка» стала мемом, а мирная Беларусь – стебом, тогда, согласно пирамиде Маслоу (модель, которая последовательно представляет все человеческие потребности от простых до возвышенных), белорусы потребовали политического плюрализма. Все ссылаются на Маслоу, но забывают Гюстава Лебона. Он один из первых начал говорить о том, насколько страшно человеку оказаться в толпе. Здесь снижается его уровень интеллекта, падает ответственность и самостоятельность, исчезает личность… Поэтому западные бенефициары так любят учить и инвестировать в демократию толпы. На языке англосаксов это называется управляемый хаос. Так все и происходит. Исчезает личность, а потом и страна. Но теперь это не про Беларусь.
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