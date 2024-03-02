Пустовой: Беларусь выздоравливает от заморского вируса цветных революций!

Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Что может быть страшнее, когда болеют родные, мама? Что может быть больнее, когда болеет родное общество? Но, похоже, наша Родина выздоравливает от заморского вируса цветных революций и импортных идей самоуничтожения своей государственности, в итоге самих себя. О главном. В смысле Первом. И событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Нас можно поздравить всех. С успешным и элегантным проведением выборов. С консолидацией нации. Единый день голосования стал днем единения страны, нашего общества. На участки пришли или позвали представителей избирательных комиссий на дом все, кто неравнодушен и небезразличен к развитию страны. Это было достойно. Белорусы определились со своими представителями в парламенте и местных Советах депутатов. Что называется, сам процесс прошел спокойно, но не скучно, чинно, но с элементами даже эпатажной пиар-кампании. В Беларуси формируется своя культура агитации на электоральном поле. По-нашему, по-белорусски. Спокойно и рассудительно. Без политического шоу с попкорном. Читайте здесь: Лукашенко: нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет! Лукашенко: чего добилась Украина? Она же уже такая «демократичная» – дальше некуда! Лукашенко: у нас в подавляющем большинстве народ власти доверяет, хотя и критикует – это нормально

Евгений Пустовой:

Внимание к нашим выборам было пристальным. Недруги потирали руки, разведки соседних недружественных стран устраивали провокации, политические лузеры сделали все, чтобы спровоцировать общественное недовольство. Но это прошло мимо нас. Так, читали и смотрели об этом. Спасибо тем, кто всегда в форме. Мы к этому относимся как к должному. А должны сказать спасибо, хотя бы в преддверии Дня милиции, например, соседу с ОБЭП, сотруднику Департамента охраны на вахте у вас на работе, проходящему мимо патрулю на улице и знакомому ветерану милиции. В том числе благодаря им на этот раз не было баррикад на улице в стране.

Все. Тщетно. Во-первых, белорусы освоили азы медийной гигиены. Это первичная профилактика от вирусов цветных революций. Во-вторых, мы же общество доброго сердца и высокого интеллекта. Разобрались. За четыре года пора уже. И главное, мы реальное общество единой страны и народ единого будущего. Но это не значит, что все будет легко. Нет, будет сложно. А вот хорошо ли, зависит от каждого из нас. Белорусам подсовывали изрядно пережеванную стряпню. Из фейков, фильмов-расследований, декадентских сценариев. Тем более подвалили новые актеры. Те, кто вышел из тюрем за уличные беспорядки и организацию протестов. 2020-й пытались повторить в 2024-м. Кино не вышло. Невероятность исчерпала себя.