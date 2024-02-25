Лукашенко: у нас в подавляющем большинстве народ власти доверяет, хотя и критикует – это нормально

Нигде в мире таких открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об том заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь сегодня, 25 февраля, глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.