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Лукашенко: у нас в подавляющем большинстве народ власти доверяет, хотя и критикует – это нормально

25 февраля 2024 20:17
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Нигде в мире таких открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об том заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь сегодня, 25 февраля, глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: у нас в подавляющем большинстве народ власти доверяет, хотя и критикует – это нормально-1

Президент традиционно проголосовал на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. А затем ответил на ряд вопросов представителей СМИ. Общение состояло из нескольких блоков, основная тема, предсказуемо, – выборы. Об этом спрашивали и отечественные журналисты, и корреспонденты зарубежных медиа. Нашего турецкого коллегу интересовал вопрос о стандартах выборов и признании их западной коалицией.

Лукашенко: у нас в подавляющем большинстве народ власти доверяет, хотя и критикует – это нормально-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
Дрожащими руками власть не держат и никто никому власть не отдаст и не подарит, но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас в подавляющем сегодня большинстве народ власти доверяет, хотя и критикует. Это нормально. Подробности.

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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