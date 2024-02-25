Лукашенко: у нас в подавляющем большинстве народ власти доверяет, хотя и критикует – это нормально

Нигде в мире таких открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об том заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь сегодня, 25 февраля, глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент традиционно проголосовал на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. А затем ответил на ряд вопросов представителей СМИ. Общение состояло из нескольких блоков, основная тема, предсказуемо, – выборы. Об этом спрашивали и отечественные журналисты, и корреспонденты зарубежных медиа. Нашего турецкого коллегу интересовал вопрос о стандартах выборов и признании их западной коалицией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
Дрожащими руками власть не держат и никто никому власть не отдаст и не подарит, но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас в подавляющем сегодня большинстве народ власти доверяет, хотя и критикует. Это нормально. Подробности.
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