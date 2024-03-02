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Беларусь – «страна большой химии»: кто и как следит за транспортировкой опасных грузов?

02 марта 2024 16:59
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Новости Беларуси. Беларусь по праву называют страной большой химии. Химпромышленность – важная составляющая экономического суверенитета республики. Надзор за безопасностью в этой сфере – зона ответственности МЧС. Более 80 % всех объектов страны под контролем Госпромнадзора. Он работает над предупреждением аварий и инцидентов на предприятиях. Кроме того, следит за перевозкой опасных грузов.

Кто и как мониторит транспортировку, расскажет Алина Мычко.

Беларусь – «страна большой химии»: кто и как следит за транспортировкой опасных грузов? -1

Алина Мычко:
Опасные грузы – категория непростая. Сюда входят химические вещества и взрывоопасные изделия. Например, газы, легковоспламеняющиеся жидкости или радиоактивные материалы. Неосторожная транспортировка может привести к необратимым последствиям для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому требования к перевозке строжайшие.

Беларусь – «страна большой химии»: кто и как следит за транспортировкой опасных грузов? -4

Машины проходят тщательный осмотр на каждом этапе пути. За их состоянием, как правило, внимательно следит сам владелец груза. Однако в любой момент с проверкой могут нагрянуть и сотрудники МЧС.

Беларусь – «страна большой химии»: кто и как следит за транспортировкой опасных грузов? -7

– У вас третий класс опасности. Смотрим, что третий здесь есть и вы на категорию C. Спасибо большое!
– Все есть.

Беларусь – «страна большой химии»: кто и как следит за транспортировкой опасных грузов? -10

Пристальное внимание к каждой детали: инспекторы Госпромнадзора оценивают как документацию, так и состояние самого транспорта. Проверку на соответствие требованиям проходит и водитель. Если инспектор находит грубое нарушение в пути, машину до пункта назначения сопровождает МЧС – выгрузить содержимое цистерны на месте обычно невозможно. Но, как правило, такие ситуации возникают редко.

Далее смотрите в видео.

# МЧС Беларуси # общество # Алина Мычко

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