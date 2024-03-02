Беларусь – «страна большой химии»: кто и как следит за транспортировкой опасных грузов?

Новости Беларуси. Беларусь по праву называют страной большой химии. Химпромышленность – важная составляющая экономического суверенитета республики. Надзор за безопасностью в этой сфере – зона ответственности МЧС. Более 80 % всех объектов страны под контролем Госпромнадзора. Он работает над предупреждением аварий и инцидентов на предприятиях. Кроме того, следит за перевозкой опасных грузов. Кто и как мониторит транспортировку, расскажет Алина Мычко.

Алина Мычко:

Опасные грузы – категория непростая. Сюда входят химические вещества и взрывоопасные изделия. Например, газы, легковоспламеняющиеся жидкости или радиоактивные материалы. Неосторожная транспортировка может привести к необратимым последствиям для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому требования к перевозке строжайшие.

Машины проходят тщательный осмотр на каждом этапе пути. За их состоянием, как правило, внимательно следит сам владелец груза. Однако в любой момент с проверкой могут нагрянуть и сотрудники МЧС.

– У вас третий класс опасности. Смотрим, что третий здесь есть и вы на категорию C. Спасибо большое!

– Все есть.