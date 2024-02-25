Лукашенко: нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет!

Новости Беларуси. Профессионализм, надежность и преданность белорусскому народу – этими критериями руководствовался Александр Лукашенко, отдавая свой голос сегодня, 25 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства принял участие в выборах, традиционно на участке, расположенном в университете физической культуры.
На участке № 478 Президента ожидала пресса – белорусские и зарубежные журналисты. Это один из показателей, что интерес и внимание к единому дню голосования в нашей стране высоки. Одна из причин – выборы проходят в крайне напряженных геополитических условиях. И удержать равновесие, стабильность крайне важно. К тому же для многих стран наш пример – ориентир того, как нужно отстаивать свою независимость. Хотя на Западе это называют диктатурой. Почему? Понятно: мы не пляшем под чужую дудку, как это делают, к сожалению, многие европейские государства. И, как следует из ответа Президента турецкому журналисту, менять свои подходы и курсы не намерены, как бы некоторым этого ни хотелось.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Турки проводят выборы для турецкого народа, белорусы – для белорусского, россияне, китайцы – для своих народов. И мы будем делать так, как выгодно нашим людям. У нас сегодня заканчивается голосование. Вы видели какие-то столкновения, мятежи, как это было раньше? Не видели. И не увидите. Потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и сделали соответствующие выводы. Мы делаем это для себя. Надо успокоиться и делать свое дело. Делать все это в интересах собственного народа. И последнее – абсолютно искренне и честно скажу: нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет! У нас это праздник, так было всегда. Мы проводим искреннюю, честную политику. И точно такие выборы. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам нужна спокойная жизнь. Во имя этого мы будем делать все. Дрожащими руками власть не держат. И никто никому власть не отдаст и не подарит. Но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас в подавляющем большинстве народ власти доверяет, хотя и критикует. Это нормально.