Лукашенко: нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет!

Новости Беларуси. Профессионализм, надежность и преданность белорусскому народу – этими критериями руководствовался Александр Лукашенко, отдавая свой голос сегодня, 25 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства принял участие в выборах, традиционно на участке, расположенном в университете физической культуры.

На участке № 478 Президента ожидала пресса – белорусские и зарубежные журналисты. Это один из показателей, что интерес и внимание к единому дню голосования в нашей стране высоки. Одна из причин – выборы проходят в крайне напряженных геополитических условиях. И удержать равновесие, стабильность крайне важно. К тому же для многих стран наш пример – ориентир того, как нужно отстаивать свою независимость. Хотя на Западе это называют диктатурой. Почему? Понятно: мы не пляшем под чужую дудку, как это делают, к сожалению, многие европейские государства. И, как следует из ответа Президента турецкому журналисту, менять свои подходы и курсы не намерены, как бы некоторым этого ни хотелось.