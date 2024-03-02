Азарёнок об изнасиловании белоруски в Польше: на этой трагедии нажились! Будьте вы прокляты, все персонально!

Григорий Азаренок, СТВ:

Говорят, в политике все очень сложно. Говорят, ну не разберемся. Мол, и там, и там правды нет, и те, и те привирают. Только вот наступают времена, когда добро и зло разделяются настолько четко, что выбор один. Ты с нами или против нас. Как в куплете великой песни.

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы.

За свет и мир мы боремся.

Они – за царство тьмы.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Белорусскую девочку убил поляк. Изнасиловал, избил в центре польской столицы. Считаю персонально ответственными за трагедию проститутку из Вильни и алкаша из Варшавы, а также редакции подзападных экстремистских СМИ.

Именно их призывы, уверения, вопли, их эмоциональная раскачка повлияли на психику неокрепших умом белорусов и особенно некоторых молоденьких девушек, в результате чего у многих возникло желание свалить подальше из «этой страны». Вместо «светлого демократического общества» их встретили жестокие капиталистические джунгли, где возможно избить и изнасиловать прямо в центре города и никто не придет на помощь.

Особенно омерзительно, что даже на этой трагедии они нажились, нажрались, собрали пожертвования, которые не собираются никому отдавать. Будьте вы прокляты. Все – персонально. По именам.