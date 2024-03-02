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Азарёнок об изнасиловании белоруски в Польше: на этой трагедии нажились! Будьте вы прокляты, все персонально!

02 марта 2024 16:49
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Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа».

Азарёнок об изнасиловании белоруски в Польше: на этой трагедии нажились! Будьте вы прокляты, все персонально!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Говорят, в политике все очень сложно. Говорят, ну не разберемся. Мол, и там, и там правды нет, и те, и те привирают. Только вот наступают времена, когда добро и зло разделяются настолько четко, что выбор один. Ты с нами или против нас. Как в куплете великой песни.

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся.
Они – за царство тьмы.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Белорусскую девочку убил поляк. Изнасиловал, избил в центре польской столицы. Считаю персонально ответственными за трагедию проститутку из Вильни и алкаша из Варшавы, а также редакции подзападных экстремистских СМИ.

Именно их призывы, уверения, вопли, их эмоциональная раскачка повлияли на психику неокрепших умом белорусов и особенно некоторых молоденьких девушек, в результате чего у многих возникло желание свалить подальше из «этой страны». Вместо «светлого демократического общества» их встретили жестокие капиталистические джунгли, где возможно избить и изнасиловать прямо в центре города и никто не придет на помощь.

Особенно омерзительно, что даже на этой трагедии они нажились, нажрались, собрали пожертвования, которые не собираются никому отдавать. Будьте вы прокляты. Все – персонально. По именам.

Азарёнок об изнасиловании белоруски в Польше: на этой трагедии нажились! Будьте вы прокляты, все персонально!-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Змагары, которые потеряли страну, сейчас плачут и кусают себя за локти. Какую вы настоящую и Европу потеряли, и настоящий славянский мир, и настоящий дом, и колодец с чистой водой. А что вы обрели? Вы обрели гетто, где нет закона, уважения к ним. Они даже сейчас себя людьми нормальными не могут прочувствовать. Потому что они второй или третий сорт для поляков и для этой власти.

Григорий Азаренок:
Белорусы, а вы в курсе, что вы не нация? А чтобы стать нацией вам повоевать надо. Ну не хватает вам снарядов на головы, смертей, крови, убийств. Вы не хороните своих детей. Поэтому вы недостаточно освядомлены.

Азарёнок об изнасиловании белоруски в Польше: на этой трагедии нажились! Будьте вы прокляты, все персонально!-7

Украінцы казалі, што пры ўсім сваім жаху гэтая вайна, акупацыя з украінцаў зрабіла нацыю. Можа, беларусам гэтага не хапае? Смотрите здесь

Азарёнок об изнасиловании белоруски в Польше: на этой трагедии нажились! Будьте вы прокляты, все персонально!-10

Григорий Азаренок:
Как думаете гнилозубый Змитер Лукашук будет первым в окопе против москалей? Нет, они грязь. Они хотят ваших смертей. Сами же будут в Варшаве употреблять и рассуждать – а достаточно ли мы освядомились. Такие вот люди. И чтобы мы навсегда о них забыли, мы делаем такую политическую систему, которая защитит нас от всех вызовов и угроз.

Батька строит белорусский звездолет, который не просто пронесет нас сквозь шторм передела мира, разрушения старого порядка и создания нового. Но и полетит в космос. К мечте. К силе и славе нашей Родины. И там мы встретим героев. Тех, кто временно нас оставил на земле. Но как сказал министр внутренних дел Иван Владимирович Кубраков, они с нами в одном строю. Наши павшие как часовые.

Грядет День белорусской милиции. Наших воинов, наших защитников. Они есть. Они служат Главнокомандующему. А значит, грядет Победа. И на земле, и на небесах.

Подробности смотрите в видео в нашем Telegram-канале

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой

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