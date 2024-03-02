Азарёнок об изнасиловании белоруски в Польше: на этой трагедии нажились! Будьте вы прокляты, все персонально!

Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа».
Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа».
Григорий Азаренок, СТВ:
Говорят, в политике все очень сложно. Говорят, ну не разберемся. Мол, и там, и там правды нет, и те, и те привирают. Только вот наступают времена, когда добро и зло разделяются настолько четко, что выбор один. Ты с нами или против нас. Как в куплете великой песни.
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся.
Они – за царство тьмы.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Белорусскую девочку убил поляк. Изнасиловал, избил в центре польской столицы. Считаю персонально ответственными за трагедию проститутку из Вильни и алкаша из Варшавы, а также редакции подзападных экстремистских СМИ.
Именно их призывы, уверения, вопли, их эмоциональная раскачка повлияли на психику неокрепших умом белорусов и особенно некоторых молоденьких девушек, в результате чего у многих возникло желание свалить подальше из «этой страны». Вместо «светлого демократического общества» их встретили жестокие капиталистические джунгли, где возможно избить и изнасиловать прямо в центре города и никто не придет на помощь.
Особенно омерзительно, что даже на этой трагедии они нажились, нажрались, собрали пожертвования, которые не собираются никому отдавать. Будьте вы прокляты. Все – персонально. По именам.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Змагары, которые потеряли страну, сейчас плачут и кусают себя за локти. Какую вы настоящую и Европу потеряли, и настоящий славянский мир, и настоящий дом, и колодец с чистой водой. А что вы обрели? Вы обрели гетто, где нет закона, уважения к ним. Они даже сейчас себя людьми нормальными не могут прочувствовать. Потому что они второй или третий сорт для поляков и для этой власти.
Григорий Азаренок:
Белорусы, а вы в курсе, что вы не нация? А чтобы стать нацией вам повоевать надо. Ну не хватает вам снарядов на головы, смертей, крови, убийств. Вы не хороните своих детей. Поэтому вы недостаточно освядомлены.
Украінцы казалі, што пры ўсім сваім жаху гэтая вайна, акупацыя з украінцаў зрабіла нацыю. Можа, беларусам гэтага не хапае? Смотрите здесь.
Григорий Азаренок:
Как думаете гнилозубый Змитер Лукашук будет первым в окопе против москалей? Нет, они грязь. Они хотят ваших смертей. Сами же будут в Варшаве употреблять и рассуждать – а достаточно ли мы освядомились. Такие вот люди. И чтобы мы навсегда о них забыли, мы делаем такую политическую систему, которая защитит нас от всех вызовов и угроз.
Батька строит белорусский звездолет, который не просто пронесет нас сквозь шторм передела мира, разрушения старого порядка и создания нового. Но и полетит в космос. К мечте. К силе и славе нашей Родины. И там мы встретим героев. Тех, кто временно нас оставил на земле. Но как сказал министр внутренних дел Иван Владимирович Кубраков, они с нами в одном строю. Наши павшие как часовые.
Грядет День белорусской милиции. Наших воинов, наших защитников. Они есть. Они служат Главнокомандующему. А значит, грядет Победа. И на земле, и на небесах.
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