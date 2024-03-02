В Гродно прошёл парад ко Дню белорусской милиции – участвовал конный экипаж

Новости Беларуси. Парадом по старинной брусчатке – в Гродно в преддверии 107-летия со дня образования белорусской милиции сотрудники внутренних дел прошли маршем по центру города. Впервые за 20 лет в шествии принял участие конный экипаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе колонны – 400 сотрудников из различных подразделений: от Госавтоинспекции до ОМОНа, в том числе женщины в погонах. В параде участвовала спецтехника, как современная, так и ретро. Изюминкой шествия стали лошади. Буквально полгода назад в Гродненской области возродили конную милицию. В Лиде всадники со своими статными подопечными уже несут службу по охране общественного порядка. В планах такой экипаж сформировать и в самом областном центре. Под звуки оркестра участники парада исполняли гимн гродненской милиции. А еще по традиции возложили цветы и венки к двум священным мемориалам – братской могиле советских воинов и партизан, павших в годы Великой Отечественной войны, и памятнику милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга.

Виктория Мисюс, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности ОВД Лидского райисполкома: Мы впервые принимаем участие в таком виде мероприятий, для нас это большая честь и очень большая гордость. Конная милиция в Гродненской области возродилась около полугода назад. Это очень эффектно, красиво и помогает работе милиции.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

Сегодня я хочу сказать слова благодарности личному составу, которые несут службу таким образом, что нам не стыдно смотреть в глаза нашим людям. И сегодня все гости, которые приезжают в Республику Беларусь, в том числе в Гродненскую область, пребывая на улицах нашего города, говорят, что в любое время суток могут выйти в любом месте и не бояться, что в отношении их будет совершено какое-то противоправное действие.

В завершение парада наиболее отличившимся сотрудникам вручили награды и присвоили воинские звания. К слову, лучшим в Гродненской области признан Новогрудский РОВД. Отмечать профессиональный праздник маршем в центре города для гродненских милиционеров – еще советская традиция. Ее возродили около 10 лет назад.