Новости Беларуси. Нигде в мире открытых, честных и принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь 25 февраля глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент традиционно голосует на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Поэтому к этой локации особое внимание проявляют медиа. Так было и сегодня. Глава государства ответил на ряд вопросов. Общение состояло из нескольких блоков. Основная тема, предсказуемо, выборы. Про это спрашивали и отечественные журналисты, и представители зарубежных СМИ. Нашего турецкого коллегу интересовал вопрос о стандартах выборов и признании их западной коалицией.

Озгур Алтинбас, журналист (Турция): Мы в Минске были уже четыре дня и посетили несколько избирательных участков. Мы увидели, что люди голосуют свободно и, самое главное, демократично. Однако западные страны по-прежнему считают, что выборы в таких странах, как Беларусь, Турция, Россия и Иран, недемократичные, и используют это как оружие. Как вы считаете, что эти западные страны хотят от наших стран? И что вы считаете вообще по этому поводу, когда они не признают выборы?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы мало назвали стран. И Корея, и Китай, и Россия. Можно много назвать. Я уже не говорю о монархиях богатых, о них ничего не говорят. Вы не знаете почему? Деньги. Поэтому надо иметь в виду, что турки проводят выборы для турецкого народа, белорусы – для белорусского, россияне, китайцы – для своих народов. И мы будем делать так, как выгодно нашим людям. Подробности.

Что надо, чтобы они нас признали? Вам это очень надо? Ну признают они вас. Ну, если Турция развяжет войну на Ближнем Востоке и еще на Израиль пойдет, не дай бог, конечно, вот это будет для них благодать. Ограниченные конфликты по всему миру в разных точках – это то, чего они хотят. Тогда о многополярности меньше будут говорить, останется однополярный мир, и американцы, как раньше было, как жандарм, засучив рукава (руки по локоть в крови), будут расхаживать по всей планете. Только турецкому, белорусскому народам и другим это не надо. Они хотят решать вопросы, как в Украине, чужими руками.

Чего добилась Украина? Она же уже такая «демократичная» – дальше некуда. И эти обезумевшие, особенно европейцы (ладно, американцы – понятно, чего они хотят, но эти чего подвякивают?), говорят, что в Украине истинная демократия. Вам нужна такая демократия, как в Украине? Нам не нужна. Никому не нужна война. Вот к чему привела их демократия. Они давно забыли, что такое демократия и свобода. Поэтому надо успокоиться и делать свое дело. Делать все это в интересах собственного народа.

Нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. Так было всегда. И если в советские времена как-то фальшивили (я же помню): все было – и буфеты, и выпить, и закусить, но это было как-то натянуто, без души. У нас это душевно все проходит. Поэтому мы проводим искреннюю, честную политику и точно такие выборы. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам нужна спокойная жизнь. А во имя этого мы будем делать все.