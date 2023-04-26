«Военный переворот в Украине». Белорусский депутат объяснил, почему только это спасёт государство

Сергей Клишевич:

Найдите сегодня в мире такого политика, которому на человеческую жизнь наплевать. Да, территории. И то там надо договариваться, мирно вопросы урегулировать. Но здесь каждый день гибнут сотни твоих сограждан. Какой ты, к черту, политик? Кем ты будешь управлять? Понятно, он там и так никем не управлял и управлять не будет. Если классическую логику руководителя, главы государства взять. Кем ты будешь руководить? С кем ты останешься? У тебя же люди гибнут каждый день. По свидетельствам нашего товарища, там уже литовцы, латыши, поляки и другие воюют. Украинцев фактически не осталось. Любой политик, который выступает за войну, который не стремится к тому, чтобы остановить кровопролитие (а мы видим здесь даже юридический декрет, указ был издан) – это не политик, а просто марионетка. Поэтому Украина находится в капкане. Ждать каких-то результатов от переговоров этой марионетки с мировыми лидерами не приходится. Это все игра. Максимум, на что она может повлиять, – западный информационный фон. Это максимум. Результатов никаких не будет.

К сожалению, украинский народ дальше будет страдать, будут гибнуть люди, в том числе и солдаты – это тоже люди украинской армии, которые брошены просто на уничтожение и растерзание. Исходя из этого, мы должны понимать, что договариваться нужно не с ним, а, как правильно сказал Президент, с военными. Если договариваться, то с военными. Те люди, которые каждый день на передовой, тоже видят это горе, несчастье, они сами постоянно находятся под угрозой смерти. Решать вопросы можно только с ними. Военный переворот в Украине – это то, что сегодня спасет это государство. Все остальное невозможно, потому что вокруг Зеленского американские спецслужбы, которые ему не дадут сделать ни одного шага ни влево, ни вправо. Но он уже не может делать никакие шаги, потому что зашел настолько далеко, что его место в украинской тюрьме.

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