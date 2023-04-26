Рогову удалось перехватить разговор иностранных наёмников ВСУ. Вот что там было

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области:

Недавно я выкладывал перехват, которым нами был получен. И там на корявом английском люди разговаривают. Сразу набежал ЦИПсО режима Зеленского, Министерство обороны, и начали говорить: вы все врете, вы политикам читаете, все не так. А лингвисты пришли к выводу, что на английском разговаривали или прибалты, или поляки с немецкоязычными гражданами. Условно, выходцы из Германии, Нидерландов или Австрии разговаривали с поляками или с кем-то из Прибалтики, обсуждали, какие хреновые воины всушники из-за того, что они тут все сливают, ничего не делают, нормально не воюют, что вообще из-за этих чертей мы сейчас погибнем.

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