Настоящая «Хозяйка села» живёт в Гродненском районе. Почему белоруску всегда тянуло работать в глубинке?

Очередная церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года» напоила глотком свежего воздуха и благословила тех, кто верно служит однажды выбранному делу. Успешные управленцы, работники промышленности, аграрии, многодетные мамы, преподаватели и врачи. 63 участницы, от энергии которых цветы на земле распускаются. «Пусть нам яркие звезды блещут

Над простором родной страны.

Мы Союз белорусских женщин

И любовью своей сильны».

А звезды в сельской местности светят особенно ярко. Не верите? Приедьте, посмотрите. Ирина Генриховна Тютикова – одна из тех, кто это знает наверняка. Любовь к малой родине, к глубинке белорусской у этой женщины не на словах, а на деле. Победительница в номинации «Хозяйка села» – одна из тех, кто является примером адданасці своей земле.

Ирина Тютикова, победитель в номинации «Хозяйка села»:

Я даже когда училась, каждый выходные приезжала домой. У нас заложено, что надо родителям помогать. Если подружки оставались в городе, то я – пары закончились, иду быстрее на автобус. Тянуло. Лирику звездного неба провинциалочки ежедневно сменяет зов эко-будильника – петуха. Новые дела, новые заботы. «Доброе утро» она говорит всем, кто встречается на пути. А как иначе? Все родное, прикипевшее к сердцу. Ирина Тютикова:

Все это мое родное. Природа, люди. Все мы друг друга знаем, стараемся помочь, откликнуться. Люди приезжают сюда отдыхать, а мы здесь живем каждый день. Это наше.