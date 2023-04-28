Настоящая «Хозяйка села» живёт в Гродненском районе. Почему белоруску всегда тянуло работать в глубинке?
Очередная церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года» напоила глотком свежего воздуха и благословила тех, кто верно служит однажды выбранному делу. Успешные управленцы, работники промышленности, аграрии, многодетные мамы, преподаватели и врачи. 63 участницы, от энергии которых цветы на земле распускаются.
«Пусть нам яркие звезды блещут
Над простором родной страны.
Мы Союз белорусских женщин
И любовью своей сильны».
А звезды в сельской местности светят особенно ярко. Не верите? Приедьте, посмотрите. Ирина Генриховна Тютикова – одна из тех, кто это знает наверняка. Любовь к малой родине, к глубинке белорусской у этой женщины не на словах, а на деле. Победительница в номинации «Хозяйка села» – одна из тех, кто является примером адданасці своей земле.
Ирина Тютикова, победитель в номинации «Хозяйка села»:
Я даже когда училась, каждый выходные приезжала домой. У нас заложено, что надо родителям помогать. Если подружки оставались в городе, то я – пары закончились, иду быстрее на автобус. Тянуло.
Лирику звездного неба провинциалочки ежедневно сменяет зов эко-будильника – петуха. Новые дела, новые заботы. «Доброе утро» она говорит всем, кто встречается на пути. А как иначе? Все родное, прикипевшее к сердцу.
Ирина Тютикова:
Все это мое родное. Природа, люди. Все мы друг друга знаем, стараемся помочь, откликнуться. Люди приезжают сюда отдыхать, а мы здесь живем каждый день. Это наше.
На Гродненщине она делала первые шаги, получила образование, создала семью. Эту землю за все сегодня благодарит своим трудом, своими руками, своим сердцем. Наше дело, участие, наше будущее. Оператор машинного доения СПК «Свислочь» Гродненского района Ирина Генриховна работы не боится. Все кипит, все спорится в руках у «Хозяйки села».
Ирина Тютикова:
С детства были приучены к труду. У мамы было две коровы, свиньи. Так что сельский труд нам был не чужд. Все это родное. Не то что я из города приехала и для меня все в новинку. Да, корову я дома не доила. Мама всегда говорила: «Как ты пойдешь? Ты корову не доила». Ничего, хорошие коллеги научили, обучили. Главное, чтобы было желание работать.
Желание есть, возможности даны. СПК предоставило жилье, хорошую заработную плату, социальный пакет. Живи и созидай. А работу заметят и коллеги, и доченьки, для которых мама – женщина года, женщина их жизни, звездный ориентир.
Ирина Тютикова:
Мне тоже хочется отблагодарить ту землю, которая дала мне жизнь, силы, и сделать какой-то вклад в развитие нашего государства.
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