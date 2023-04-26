Рогов про выступления Подоляка: запрещенные террористические организации подобные вещи не озвучивают

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области:

Одна из конечностей Зеленского по фамилии Подоляк призвал уничтожать все в Крыму и Новороссии. Сказал, что они имеют на это право. Представьте себе психологию человека, который называет себя советником главы Офиса президента. Как ты можешь так говорить, если не считаешь эту землю, людей своими гражданами? Это ни на что не налазит. Даже ИГИЛы и другие запрещенные террористические организации подобные вещи не озвучивают. А тут абсолютно спокойно. И по моей родной Запорожской области, по Херсонской, ДНР, ЛНР, по Крыму. Он говорит: имеем право уничтожать все, что там находится. Я могу только процитировать нашего президента Владимира Путина, он сказал более двух десятков лет назад по поводу того, что надо делать с террористами и где… Я думаю, что это будет продолжаться постоянно, пока эти черти будут чувствовать безнаказанность, что им не прилетит.

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