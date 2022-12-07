«Не было бы большей беды». Почему милиционеры с дубинкой – уже не так страшно?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим развал и возрождение Советского Союза, возмездие Иудам и белорусские льготы для граждан. В гостях политолог Андрей Лазуткин и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

Так получилось, что с опорой на справедливость Беларусь – одно из немногочисленных стран Европы, которые не имеют ни социальных каких-то противоречий, вопросов, никакой классовой борьбы у нас здесь нет (кроме этих буржуйчиков, которые в 2020 году попытались конвертировать свою собственность во власть, – получили по сусалам), ни религиозных, этнических вопросов и проблем.