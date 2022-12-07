«Не было бы большей беды». Почему милиционеры с дубинкой – уже не так страшно?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим развал и возрождение Советского Союза, возмездие Иудам и белорусские льготы для граждан. В гостях политолог Андрей Лазуткин и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Так получилось, что с опорой на справедливость Беларусь – одно из немногочисленных стран Европы, которые не имеют ни социальных каких-то противоречий, вопросов, никакой классовой борьбы у нас здесь нет (кроме этих буржуйчиков, которые в 2020 году попытались конвертировать свою собственность во власть, – получили по сусалам), ни религиозных, этнических вопросов и проблем.
Андрей Лазуткин, политолог:
Даже когда у нас была цветная революция, то главная повестка, которая была, – против насилия. Не за высокие зарплаты, не за отделение от России, не за присоединение к Польше, а «ужасно, посмотрите, кого-то побила милиция». 2022 год, сейчас начинается СВО, мы видим, как украинские солдаты замечательно убивают русских пленных в затылок, как тероборона вырезает глаза русским пленным, живьем сожгли танкиста боевики «Азова». Это наших друзей из оппозиции не смущает. Это все правильно и классно, а когда там милиция белорусская кого-то побила, то мы должны выйти всей страной против насилия, ведь это самое ужасное, что произошло в нашем государстве за 30 лет. Не было бы большей беды.
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