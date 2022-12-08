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Пусть говорят на тарабарщине в других странах. Азарёнок и Клишевич о белорусском языке

08 декабря 2022 19:02
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Бишкек, убийство СССР и мир, свободный от Америки. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да, мы воевали, много потеряли, но то, что есть, мы бережем, как зеницу ока. Всех периодов истории: начиная от Туровского, Полоцкого княжеств (мы знаем, археологические памятники государством холятся и лелеются) и заканчивая памятниками истории культуры современности. Нас никто сегодня не упрекнет. Купаловский театр тот же – это тоже наше достояние. Какие там сегодня постановки молодежь наша ставит на белорусском языке, на нашай беларускай мове, которую мы никому не отдадим, мы будем ее хранить, развивать, двигать вперед.

Пусть говорят на тарабарщине в других странах. Азарёнок и Клишевич о белорусском языке-1

Григорий Азаренок, СТВ:
В отличие от той тарабарщины, на которой они сегодня разговаривают.

Сергей Клишевич:
Это все их выдумки. Пусть они с ними разговаривают в тех странах, которые это внедряли и внушали в определенные трагические исторические периоды для нашей страны. Мы будем говорить на нашай роднай мове, на которой говорил Якуб Колас и Янка Купала.

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# Язык # общество # Сергей Клишевич # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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