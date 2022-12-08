Пусть говорят на тарабарщине в других странах. Азарёнок и Клишевич о белорусском языке

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Бишкек, убийство СССР и мир, свободный от Америки. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да, мы воевали, много потеряли, но то, что есть, мы бережем, как зеницу ока. Всех периодов истории: начиная от Туровского, Полоцкого княжеств (мы знаем, археологические памятники государством холятся и лелеются) и заканчивая памятниками истории культуры современности. Нас никто сегодня не упрекнет. Купаловский театр тот же – это тоже наше достояние. Какие там сегодня постановки молодежь наша ставит на белорусском языке, на нашай беларускай мове, которую мы никому не отдадим, мы будем ее хранить, развивать, двигать вперед.