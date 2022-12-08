Главред «Журналистской правды»: Израиль очень недоволен, что, оказывается, Пугачева с Галкиным – христиане

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Бишкек, убийство СССР и мир, свободный от Америки. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.

Григорий Азаренок, СТВ:

Классика – помогли тебе, сынку, твои ляхи? – она и сейчас работает. Ляхи никогда не помогут. Но те, кто платит за предательство, мы помним историю тех, кто предал в прошлую войну, и такая же, мы видим, судьба и у этих.