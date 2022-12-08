Главред «Журналистской правды»: Израиль очень недоволен, что, оказывается, Пугачева с Галкиным – христиане

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Бишкек, убийство СССР и мир, свободный от Америки. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.
Григорий Азаренок, СТВ:
Классика – помогли тебе, сынку, твои ляхи? – она и сейчас работает. Ляхи никогда не помогут. Но те, кто платит за предательство, мы помним историю тех, кто предал в прошлую войну, и такая же, мы видим, судьба и у этих.
Вадим Манукян, главный редактор «Журналистской правды», блогер и журналист:
Это очевидно всегда, потому что сначала они приезжают за какой-то мифической свободой, а в итоге им говорят, что нужно поцеловать ботинок того господина, к которому они приехали. То есть это и в Вашингтоне необходимо сделать, либо в Европе, куда они приезжают. Израиль в последнее время тоже очень недоволен тем, что, оказывается, Пугачева с Галкиным – христиане. И, в общем-то, там они по церковным обрядам христианским брак свой, да. Мы всю эту историю видим, все разворачивается вокруг нас. Они поехали туда за мифической свободой, а им каждый день говорят: вы здесь чужие, вы будете жить по нашим правилам. И если мы вам дозволим, тогда с вами что-то хорошее случится. А мы вам можем и не дозволить.
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