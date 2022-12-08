«Мы вам позволили жить, дышать». Клишевич объяснил, почему Беларусь могла бы вмешаться в политику Польши

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы уважаем выбор других государств, мы не лезем в политику, никого не учим, как кому где жить. Хотя Польшу могли бы! Потому что за Польшу отдали жизни 600 тысяч советских солдат, в том числе белорусов, чтобы эта страна существовала. Теоретически мы могли бы сегодня говорить: выбирайте этого президента, живите так, живите этак. Мы вам позволили жить, дышать. Наши отцы, наши прадеды, которые отдали свои жизни. Но мы так не делаем и делать не планируем. А другие государства, естественно, позволяют себе такое в отношении нашей страны. И, естественно, мы уже больше никогда не будем обращать внимание ни на какие ОБСЕ, ни на какие Советы Европы и другие организации, которые нам пытались долгое время внушить, что это якобы эталоны демократии, эталоны справедливости, эталоны государственности. Этого больше не будет. Мы будем руководствоваться исключительно нашими национальными интересами, нашими традициями.

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