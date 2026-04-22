Новости по тегу #Язык

«Никто никогда никому не запретил принимать присягу на белорусском языке».
«В результате изучения языка мы поняли, что наш русский язык, наш белорусский язык, даже украинский язык – это ветви одного древа, корни которого уходят глубоко в прошлое».
«Моў у свеце больш за 3000, усяго дзяржаўных моў каля 300, беларуская мова ўваходзіць у гэтую колькасць».
На площадке ток-шоу «По существу» спикеры обсудили, как прививают любовь к родному слову в школах и где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн.
Наш небольшой эксперимент, профессиональный и личный. Журналист поговорила с представителями госорганов и случайными белорусами на родном языке.
Вокруг языковых проблем у нас ломают копья. Одни говорят, что белорусский язык ущемляют, другие, что русский, обозначил министр.
Поправки направлены против мигрантов.
Купалаўская зала сабрала людзей розных узростаў і прафесій. Прадстаўнікі міністэрстваў і ведамстваў, кіраўнікі рэспубліканскіх СМІ. Да ўрачыстасці далучыўся і генеральны дырэктар «Сталічнага тэлебачання». На сцэне таксама педагогі і нават цэлыя сем'і.
21 февраля в Беларуси отмечается День родного языка.
Гэта ўжо добрая святочная традыцыя. Асноўная мэта – звярнуць увагу на старажытнасць і самабытнасць нашай мовы.
Что думают иностранцы, поселившись в нашей стране? Чем руководствуются при выборе ПМЖ? И какие критерии для сравнения определяющие? На площадке ток-шоу «По существу» диалоги о многонациональном балансе, толерантности в белорусском доме.
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