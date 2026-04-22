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Новости по тегу #Язык

Сколько новобранцев выбирают присягу на белорусском языке? Ответил эксперт
22 апреля 2026 18:05

Сколько новобранцев выбирают присягу на белорусском языке? Ответил эксперт

Начали с изучения истории. Многодетный отец рассказал, как привил сыну любовь к белорусскому языку
22 апреля 2026 18:01

Начали с изучения истории. Многодетный отец рассказал, как привил сыну любовь к белорусскому языку

Педагог: белорусский входит в топ-100 самых используемых языков в мире
22 апреля 2026 17:39

Педагог: белорусский входит в топ-100 самых используемых языков в мире

Об использовании родного языка, попытках спекуляций і пра лобоў да мовы – собрали мнения экспертов
23 февраля 2026 18:34

Об использовании родного языка, попытках спекуляций і пра лобоў да мовы – собрали мнения экспертов

Как отреагируют на общение на белорусском языке представители госорганов – провели эксперимент
22 февраля 2026 17:55

Как отреагируют на общение на белорусском языке представители госорганов – провели эксперимент

Будущее мовы, проблемы билингвизма. Есть ли они в Беларуси и как не расколоть общество? Интервью с Марковым
22 февраля 2026 17:47

Будущее мовы, проблемы билингвизма. Есть ли они в Беларуси и как не расколоть общество? Интервью с Марковым

В Эстонии готовят самые значительные за 12 лет поправки в закон о языке
26 ноября 2025 05:40

В Эстонии готовят самые значительные за 12 лет поправки в закон о языке

Беларускі саюз жанчын арганізаваў у Купалаўскім тэатры мерапрыемства, прысвечанае Дню роднай мовы
21 февраля 2025 13:33

Беларускі саюз жанчын арганізаваў у Купалаўскім тэатры мерапрыемства, прысвечанае Дню роднай мовы

«Нам важно сохранить свою культуру» – Ирина Акулович о творческом вечере в Купаловском театре в День родного языка
21 февраля 2025 10:13

«Нам важно сохранить свою культуру» – Ирина Акулович о творческом вечере в Купаловском театре в День родного языка

21 лютага пройдзе рэспубліканская дыктоўка да Міжнароднага дня роднай мовы
21 февраля 2025 06:45

21 лютага пройдзе рэспубліканская дыктоўка да Міжнароднага дня роднай мовы

«Стыдно за моё правительство». Как в Латвии насильственно прививают любовь к родному языку?
16 сентября 2024 16:28

«Стыдно за моё правительство». Как в Латвии насильственно прививают любовь к родному языку?

У Беларусі склаўся сапраўдны білінгвізм – Аляксандр Бараноўскі
01 июля 2024 17:42

У Беларусі склаўся сапраўдны білінгвізм – Аляксандр Бараноўскі