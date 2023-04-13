«Пускай тысяча человек на республику». Сколько людей в Беларуси готовы пойти на экстремизм?

Григорий Азаренок, СТВ:

Сколько можно примерно представить у нас этих террористов? Те, кто, может, не готов взрывать, но готов подвезти, яйца, молоко вынести. Этих участников «Перамоги», недобитков-полицаев. Каждый день идет зачистка, это замечательно. Наши ребята работают с утра до вечера, чтобы всю эту мразь доставать из-под плинтуса. Под плинтус еще надо гранату кидать, чтобы всю эту сволочь извести. В условиях военного времени прифронтового государства еще они будут выть, что мы тут не так действуем. Сколько их может быть? Даже если посчитать проголосовавших за чудо в юбке, то примерно несколько сот тысяч человек. Что теперь делать, когда они радикализируются?

Андрей Лазуткин, политолог:

Смотря как это все считать. Если считать, что 20 % голосовало либо против Президента, либо против всех, то это, грубо говоря, миллион человек. Это что, все враги нашей страны, изменники Родины? Надо всех чипировать, переписать, посадить на цепь? Я думаю, что нет. Но из этой группы выделилась группа действительно радикализированная, которая активно принимала участие в уличных протестах. А потом из этой группы уличных протестов появились те, кто начал играться в партизанов. Вот эта группа, партизанская условно, была самая малочисленная, это люди, которые сначала пытались здесь во что-то играться, а потом, когда начались с Украиной проблемы, стали изображать украинское подполье, когда на железной дороге пытались что-то делать, шкафы сжигать. Вы сами участвовали в подставе, когда вы связались с представителем [экстремистской организации – прим. ред.] и вам поручили какой-то шкаф сжечь, на трассе какую-то будку.