«Пускай тысяча человек на республику». Сколько людей в Беларуси готовы пойти на экстремизм?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим технологии победы, белорусских спортсменов и западные санкции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сколько можно примерно представить у нас этих террористов? Те, кто, может, не готов взрывать, но готов подвезти, яйца, молоко вынести. Этих участников «Перамоги», недобитков-полицаев. Каждый день идет зачистка, это замечательно. Наши ребята работают с утра до вечера, чтобы всю эту мразь доставать из-под плинтуса. Под плинтус еще надо гранату кидать, чтобы всю эту сволочь извести. В условиях военного времени прифронтового государства еще они будут выть, что мы тут не так действуем. Сколько их может быть? Даже если посчитать проголосовавших за чудо в юбке, то примерно несколько сот тысяч человек. Что теперь делать, когда они радикализируются?
Андрей Лазуткин, политолог:
Смотря как это все считать. Если считать, что 20 % голосовало либо против Президента, либо против всех, то это, грубо говоря, миллион человек. Это что, все враги нашей страны, изменники Родины? Надо всех чипировать, переписать, посадить на цепь? Я думаю, что нет. Но из этой группы выделилась группа действительно радикализированная, которая активно принимала участие в уличных протестах. А потом из этой группы уличных протестов появились те, кто начал играться в партизанов. Вот эта группа, партизанская условно, была самая малочисленная, это люди, которые сначала пытались здесь во что-то играться, а потом, когда начались с Украиной проблемы, стали изображать украинское подполье, когда на железной дороге пытались что-то делать, шкафы сжигать. Вы сами участвовали в подставе, когда вы связались с представителем [экстремистской организации – прим. ред.] и вам поручили какой-то шкаф сжечь, на трассе какую-то будку.
Андрей Лазуткин:
Вот люди, которые уже готовы на какие-то акции прямого действия. Конечно, речь не о сотнях тысяч. От этой недовольной группы считать минус два порядка – это те, кто готов на что-то активное пойти. Из них еще минус два порядка – это люди, которые готовы на совершение именно противоправных действий, тяжких преступлений. Пускай тысяча человек на республику. Это немного. Но что делают наши органы правоохранительные? Чтобы победить терроризм, надо не словить всех террористов, а надо ликвидировать среду для этого терроризма. А среда вот такая. Это люди, которые будут помогать такому человеку на местности. То есть какой-то швец к вам приедет из Украины, он умеет взрывать, изготовить вещества взрывчатые, будет иметь какие-то навыки специальные. Или это будет калиновец какой-то, азовец обученный, который знает местную специфику, не вызовет подозрений. А вы будете ему помогать, будете пособниками. Но как мы теперь знаем, все вы считаетесь исполнителями. Неважно, какая была ваша роль. Вы просто его на машине возили или еще что-то сделали, вы все пройдете как исполнители данного теракта. И в этом случае вы понесете более тяжелое наказание.
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