«Чернобыль – это было совсем другое». В чём особенность тактического ядерного оружия?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим технологии победы, белорусских спортсменов и западные санкции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова.

Андрей Лазуткин, политолог:

Скоро 26 апреля, годовщина Чернобыля. На встречах с населением я тоже стараюсь объяснять, что Чернобыль – это было совсем другое, это выброс ядерного топлива в атмосферу неотработанного. А тактическое ядерное оружие – это оружие, которое сбрасывали на Хиросиму, например. Через год-два там люди жили спокойно. Потому что весь уран реагирует, там нет такого фона страшного, который был на Припяти, в южных районах Беларуси. Поэтому не надо так бояться всего этого. Кроме того, оружие такого типа делают, чтобы не применять. Поэтому то, что мы его здесь поставили, это скорее плюс для нашей безопасности, это просто лучшее из худшего из того, что может быть.

Григорий Азаренок:

Но и мы видим, что сегодня пошли заявления, что снаряды для танков с ураном будут стараться производить, то есть тоже идет речь о тактическом ядерном оружии.

Андрей Лазуткин:

Обедненный уран не так опасен, просто как вольфрам, сверхтвердый материал. А что касается ядерных зарядов, они есть у американцев уже, их не надо массово производить.

Григорий Азаренок:

Проясним, тактическое ядерное оружие – это 155 миллиметров в артиллерию, в танки можно. Это обычные снаряды, только с начинкой ядерной.