Плохо себя чувствовала, когда ходила на работу. Как пережить профессиональное выгорание?

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Неужели у вас никогда не было мысли, что надоело мне работать на одном предприятии, хочется немножко сменить эти пейзажи знакомые на что-нибудь другое?

Наталья Козырева, заместитель начальника производства по эксплуатации производства «Минская почта»:

Конечно, это было через, наверное, первые два года после того, как я пришла по распределению. Потому что мы молодые, амбициозные, нам кажется, что там где-то лучше. Там лучше кормят, проще работать, нас оценят. На самом деле, если мы не оцениваем себя, сами не прилагаем усилия, нет отдачи от меня как специалиста, даже в любом другом месте тебя не накормят. У меня был такой момент, когда через два с половиной, я не помню, три года мне казалось, что здесь все разрушено. Потом снова перелом – короткий промежуток времени, когда я как-то вдохнула. Оно подтянулось, когда я поняла, что не нужно ждать, что тебя кто-то потянет, нужно идти вперед самому – это работает.