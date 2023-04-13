Плохо себя чувствовала, когда ходила на работу. Как пережить профессиональное выгорание?

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Неужели у вас никогда не было мысли, что надоело мне работать на одном предприятии, хочется немножко сменить эти пейзажи знакомые на что-нибудь другое?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Неужели у вас никогда не было мысли, что надоело мне работать на одном предприятии, хочется немножко сменить эти пейзажи знакомые на что-нибудь другое?
Наталья Козырева, заместитель начальника производства по эксплуатации производства «Минская почта»:
Конечно, это было через, наверное, первые два года после того, как я пришла по распределению. Потому что мы молодые, амбициозные, нам кажется, что там где-то лучше. Там лучше кормят, проще работать, нас оценят. На самом деле, если мы не оцениваем себя, сами не прилагаем усилия, нет отдачи от меня как специалиста, даже в любом другом месте тебя не накормят. У меня был такой момент, когда через два с половиной, я не помню, три года мне казалось, что здесь все разрушено. Потом снова перелом – короткий промежуток времени, когда я как-то вдохнула. Оно подтянулось, когда я поняла, что не нужно ждать, что тебя кто-то потянет, нужно идти вперед самому – это работает.
Татьяна Харькович, HR, владелица HR-агентства:
Через какое событие у вас это произошло – этот перелом в нужную все-таки сторону?
Наталья Козырева:
Мне кажется, было такое стопроцентное эмоциональное выгорание.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Профессиональное, наверное, даже где-то?
Наталья Козырева:
Нет, все-таки эмоциональное. Может быть, и профессиональное, потому что я себя плохо чувствовала, когда ходила на работу.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Правильно сказали, что главное самому идти вперед, под лежачий камень вода не течет.
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