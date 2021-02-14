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Психолог: удивительным образом обнаруживает себя переменчивость Анжелики Агурбаш

14 февраля 2021 16:47
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Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ психолог из Риги Алена Дзиодзина.

Григорий Азаренок, корреспондент:
Ваш профессиональный взгляд – что из себя представляет бывшая белоруска Агурбаш?

Психолог: удивительным образом обнаруживает себя переменчивость Анжелики Агурбаш-1

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:
Удивительным образом обнаруживает себя переменчивость Анжелики Агурбаш. То есть в июле она выступает на Дне Независимости: она поздравляет белорусов, она желает мирного неба. А через месяц она уже выпускает песню «Погоня», которая перечеркивает все те слова, которые она говорила до этого. Тут возникает вопрос: а у человека вообще была какая-то гражданская позиция для этого и есть ли эта позиция у него теперь, почему он так говорит?

Если обратиться к жизненному опыту самой певицы, то себя обнаруживает очень интересный факт. Она вообще-то и замуж выходила неоднократно, и каждый раз она поливала грязью своего предыдущего избранника. Мне кажется, чисто философски Анжелике было бы полезно поразмышлять на тему постоянства. Потому как частая смена партнеров, смена какой-то гражданской позиции говорит о том, что человек либо сначала не разбирается до конца в том вопросе, о котором высказывает свою позицию, либо он все-таки обнаруживает в себе некое двуличие.

Психолог: удивительным образом обнаруживает себя переменчивость Анжелики Агурбаш-4

Если посмотреть на творческий путь Анжелики Агурбаш, то на данный момент, вероятнее всего, она находится на этапе некого заката карьеры, когда человеку, очевидно, очень трудно смириться с тем, что все, время прошло. Попытки призвать на восстание, выпустить какую-то новую актуальную песню хотя бы для тех 3 % могут быть связаны как раз с тем, что человек просто не готов смириться с тем, что его время прошло.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина # Анжелика Агурбаш # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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