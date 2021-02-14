Психолог: удивительным образом обнаруживает себя переменчивость Анжелики Агурбаш

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Удивительным образом обнаруживает себя переменчивость Анжелики Агурбаш. То есть в июле она выступает на Дне Независимости: она поздравляет белорусов, она желает мирного неба. А через месяц она уже выпускает песню «Погоня», которая перечеркивает все те слова, которые она говорила до этого. Тут возникает вопрос: а у человека вообще была какая-то гражданская позиция для этого и есть ли эта позиция у него теперь, почему он так говорит?

Если обратиться к жизненному опыту самой певицы, то себя обнаруживает очень интересный факт. Она вообще-то и замуж выходила неоднократно, и каждый раз она поливала грязью своего предыдущего избранника. Мне кажется, чисто философски Анжелике было бы полезно поразмышлять на тему постоянства. Потому как частая смена партнеров, смена какой-то гражданской позиции говорит о том, что человек либо сначала не разбирается до конца в том вопросе, о котором высказывает свою позицию, либо он все-таки обнаруживает в себе некое двуличие.