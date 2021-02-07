«Причина его внезапного прозрения – это страх». Психолог прокомментировала высказывания Евгения Перлина

Григорий Азаренок, корреспондент: За месяц до выборов Президент общался с представителями СМИ. Журналисты, руководители каналов и изданий, ведущие задавали вопросы главе государства. Всех интересовало то, что происходит в стране. И был только один человек, которого это не интересовало. Который встал и долго рассказывал, как он любит Президента, как хочет его позвать в свое шоу и очень долго говорил всем о себе. Евгений Перлин.

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Я читала пост, где он сообщает о своем решении покинуть белорусское телевидение. И, честно говоря, внимание на себя обращает: почему он ставит акцент на том, что его решение было принято самостоятельно и никто на него не повлиял? Ведь на тот момент все еще только начиналось. Его никто ни в чем не успел обвинить. С чего он взял, что белорусская аудитория обязательно должна знать о том, что его решение было принято самостоятельно? С чего он вообще взял, что люди станут задаваться таким вопросом и решил дать на него ответ заблаговременно? И тут слишком много вопросов возникает к самому Перлину. И, отвечая на них, невольно возникает ощущение, что на человека действительно было оказано некое давление, и причина его внезапного прозрения – это страх. Потому как из его решения возникает ряд следующих вопросов: а до того, как в Беларуси начались митинги и протесты, его ничего не смущало?

Он так близко находился к белорусской власти, и все это время он не замечал, что есть что-то, что, возможно, претит его внутренним взглядам и убеждениям – разве так бывает? За три недели до всех этих событий он в своем Instagram цитировал слова Президента – с большой буквы, почтительно, «как говорит наш Президент». И вот проходит три недели, и человек внезапно прозрел, у него «поднимаются веки» и он начинает говорить совершенно противоположное. Но вообще, наблюдая за тем, как наш Президент контактирует с другими людьми, я обращала внимание, что он общается душой. То есть это человек-душа. И, говоря о Перлине, как можно предать душу, предать человека, который относится к тебе по-отечески? Ну...