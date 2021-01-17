Психолог: «Увольнение из ПВТ разрушило Валерия Цепкало с точки зрения вечности его ожиданий»

Авторская журналистика в программе «Неделя» на СТВ. Очередная серия воскресной рубрики Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Гость нашей рубрики – Алена Дзиодзина, психолог и очень проницательный человек. Она сейчас на связи из Риги. Валерий Цепкало – нарисуйте небольшой психологический портрет. Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Когда в преддверии выборов кандидаты в Президенты начали так или иначе проявлять себя, слово взял и Валерий Цепкало. Нередко говорил он таким образом, что многим хотелось, чтобы он еще хоть что-нибудь сказал. Он очень много рассуждал о жизни белорусов, о том периоде застоя, в котором мы сейчас находимся, что невольно возникал вопрос: а где во всех этих умствованиях он сам? Но, как говорится, если долго всматриваться и вслушиваться в Валерия Цепкало, то он либо начинает смотреть в тебя, либо становится очевидно, что эти умствования и есть он сам. Особенно очевидно это становится, если обратиться к его дневниковым записям «времен Палеозоя» (аж 2010 года), которые вел на LiveJournal. Азарёнок: Цепкало избежал уголовного преследования только потому, что Президент не хотел бросать тень на IT-отрасль

Там же, в своем дневнике, он пишет, что в жизни каждого человека нередко возникает особый момент переживания чувства тревоги. Эта тревога связана со страхом смерти, именно страх уйти в прошлое, быть забытым раз и навсегда. Этот страх связывает со стремлением человека созидать нечто принципиально новое, что сохранит его имя в памяти будущих поколений. Лишить человека имени – и ты разрушишь самого человека, рассуждает Валерий Цепкало еще 10 лет назад в своих дневниковых записях. После такого небольшого исторического экскурса в прошлое становится понятно, какое значение Парк высоких технологий имел в жизни Валерия Цепкало. В попытках создать что-то принципиально новое нет ничего плохого, но если к этому не подмешивается личная гордыня человека. В случае Валерия Цепкало сначала было слово и слово было ПВТ. В своих диалогах с журналистами он очень реагирует на любые попытки каким-либо образом связать причастность белорусского государства к созданию Парка высоких технологий. Похоже, Парк высоких технологий воспринимался Валерием Цепкало как некий его маленький созданный мир, в котором он не был готов допустить никаких других лидеров, помимо самого себя. Он всегда особенно подчеркивает независимость своего «маленького Ватикана» внутри белорусского государства, где он отводит себе роль Папы или, возможно, даже творца. Можно себе представить, какое значение для Валерия Цепкало имело увольнение из Парка высоких технологий. Оно было подобно изгнанию Адама из Райского сада, где он чувствовал себя абсолютным хозяином. В одночасье Парк высоких технологий перестал быть символом бессмертия Валерия Цепкало.

Его имя уже вписывалось в белорусскую историю как создателя и творца чего-то принципиально нового. Он в одночасье стал просто человеком, который занимал определенную должность, который был уволен и со временем забыт. Григорий Азаренок:

Алена, на ваш взгляд, что привело его к предательству? Алена Дзиодзина:

Увольнение из Парка высоких технологий разрушило Валерия Цепкало с точки зрения вечности его ожиданий каким-то образом вписать свое имя в историю Беларуси. Валерий Цепкало снова стал тленным, смертным и страстным, всеми забытым. В контексте подобной философии жизни путь Валерия Цепкало в политику становится вполне понятным. То есть это некая вторая попытка Валерия застолбить свое имя в истории, вписать его в книгу жизни и вернуть утраченную возможность бессмертия. Григорий Азаренок:

Ваш совет, как ему исправить свою непутевую жизнь?