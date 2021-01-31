Психолог о Денисе Дудинском: люди, о которых он отзывался с огромным уважением, в его словах стали подхалимами

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Знаете, когда человек хочет плюнуть над собой, просто потому что «а хочется, а вот потому что могу», но при этом очень обижается, что все потом прилетает обратно на голову. Интересным образом обнаруживает себя двойное дно самого Дудинского. То есть совсем недавно в интервью он еще говорил о том, что огромное уважение с его стороны вызывают те коллеги, которые не стесняются открыто говорить о своей гражданской позиции, пусть даже она не совпадает с его личной. Однако когда Денис Дудинский был уволен с белорусского телевидения и лишен возможности вещать со сцены, его риторика кардинально поменялась. И те же самые люди, о которых он совсем недавно отзывался с огромным уважением, в его словах стали подхалимами, лизоблюдами. Складывается впечатление, что он все время находится на некой сцене. Причем самый главный зритель – он сам. Он как будто бы получает удовольствие от того, как сейчас он выглядит со стороны.