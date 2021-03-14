Психолог об Антоне Мартыненко: риторика кардинально меняется, и в какой момент он настоящий – это большой вопрос

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

В психологии рекламы есть очень эффективный способ привлекать потребителя, когда узнаваемое лицо якобы рекомендует тот продукт, который очень пришелся ему по душе. Почему якобы? Потому что это далеко не всегда соответствует действительности. Тут уже вопрос к личным принципам самого человека. Он рекомендует что-либо, потому что действительно готов за это поручиться. Или же, как говорится, кто девушку ужинает, тот ее и танцует.

Почему гражданская позиция Антона Мартыненко действительно вызывает сомнения? Сам стиль подачи – он не слишком-то отличается от того, как привлекательно человек описывает возможности проявить свою гражданскую активность, и тем, как можно нескучно провести время в каком-нибудь нарочанском кемпинге, тем, как вкусно он поел фастфуд вечером, и свои новые привычки начинать день с полезных напитков для комфортного пищеварения.

До протестных настроений господин Мартыненко рассказывал о том, если дословно, что ему очень комфортно в Беларуси. «Мне очень нравится то, что там происходит. Мне здесь хорошо, как нигде в другом месте», – говорил он. Но куда только уходит эта патриотическая романтика, когда после вспышки бунта на корабле господин Мартыненко принимается сравнивать Беларусь с адом, который Господь уравновесил белорусами? Как мы видим, его риторика кардинально меняется. И в какой момент Мартыненко настоящий – это большой вопрос.

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