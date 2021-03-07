Психолог о Татьяне Бородкиной: причину неуспеха на телевидении иллюстрирует один из её постов в интернете

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Ну, что первое бросается в глаза: человек в социальных сетях подписывается как Таня Бородкина. Присматриваешься к фотографиям, а Тане уже примерно 40 или даже 40 с плюсом. То есть женщина довольно взрослая, но подписывается так, как будто все еще девочка, которая находится в периоде пубертатного возраста. Обрисовывается классическая картина кризиса среднего возраста, когда половина жизни у человека уже позади, и он справедливо задается вопросом: и про что были эти первые 40 лет моей жизни?

Возможно, в силу геоположения, до нашего диалога о Татьяне я ничего не слышала. Поэтому подобным вопросом, что из себя представляла жизнь Тани Бородкиной, задалась я. И, как оказалось, он волновал достаточно немногих за те восемь лет, что она работала на телевидении, что можно сказать по тем немногочисленным интервью, которые она давала журналистам. В одном из них она рассказывает, что, будучи в декрете, она прошла курсы повышения квалификации в Москве и в будущем хотела бы выйти за рамки кулинарной рубрики и попробовать себя в журналистике. Не получилось. И на самом деле я понимаю, почему.

Причину неуспеха Татьяны на телевидении на самом деле очень хорошо иллюстрирует один из ее постов в интернете. Там по содержанию ее маленькая дочка якобы просит помолиться вместе Богу, чтобы тот помог разрешить протесты в Беларуси в пользу протестующих. Дальше идет цитата молитвы «Отче наш», но публикуется это все под фотографией, где по отдельным деталям становится понятно, что изображены язычники в момент ритуального поклонения камню. Очевидно, что Татьяна просто не учла несоответствие ее контента и фотографии просто по незнанию. И как мы можем увидеть на этом примере, что даже здесь, к публикации у себя в социальной сети, Татьяна подходит поверхностно. Журналистика такого, как правило, не прощает.

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