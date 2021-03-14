«Опасен итальянский сценарий». Медики высказались о ситуации в больнице Витебска

Игорь Позняк, СТВ: В ней откровения анестезиолога из Витебска о якобы фатальных отключениях кислорода, которые привели к гибели людей, как здесь говорится – даже не одного человека. Дальше эту сенсацию разогнали, конечно, по всем возможным «утюгам» и Telegram-каналам. Ну а мы наткнулись на вот такой ответ витебскому доктору от его же коллег.

Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ поговорим о статье в издании, которое средством массовой информации не является.

В реанимации все защиты от сбоев есть. Следовательно, это не повлияло на пациентов на ИВЛ в режиме вентиляции легких. В терапии пациенты не получают кислород непрерывно. Большинство ограничивается 30 минутами ИВЛ в сутки в режиме ингаляции 100 % или 50 % кислородом. Даже если сбой был перед самым началом оксигенотерапии, 20 минут – не проблема. Мы на Земле – тут в воздухе 21 % О2. Если кому-то стало плохо, есть сумки с переносными аппаратами ИВЛ.

Опасен лишь итальянский сценарий: кислорода нет физически либо нехватка ИВЛ. В таком случае 20 минут – критично. Даже за две минуты умрут все пациенты на ИВЛ-вентиляции. Но в Республике Беларусь постоянный стратегический запас О2 и резерв ИВЛ. Реальной опасности ситуация не несет, и при сбое никто не умер.

Володя Мартов на полном серьезе считает, что все умершие в течение двух месяцев – «отсроченные последствия» этого сбоя, а также прорыва водопровода.