Психолог о бывшем директоре президентского пула ОНТ: «Такое поведение на самом деле можно объяснить только двумя способами»

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Даже если отойти от морально-нравственной стороны, то я предлагаю поразмышлять, что такое журналисты президентского пула. Это люди, которые находятся рядом с Президентом, ну, наверное, больше, чем кто-либо еще из его окружения. И они успевают посмотреть на него, как говорится, и в горе, и в радости – в самых различных ситуациях. То есть допустить такой вариант, что человеку понадобилось целых 10 лет, чтобы наконец-то понять, какой глава государства на самом деле… Ну, это очень невероятно.

И как так вообще может быть, что незадолго до выборов, снимаясь в фильме о Президенте, Семченко говорил, что пройдет 10, 20, 30 лет, и, рассуждая о вкладе нашего Президента в историю страны, будут отмечать, что он создал ее с нуля своими руками. И это будет та карта, которая покроет вообще все остальные. Однако не пройдет ни 10 лет, ни даже года, как Семченко отречется от своих слов, не пропоет петух и трижды. Еще в июле в своей программе «Антифейк» он сердобольно предостерегает белорусов о предназначении очередного фейка о беспределе, чтобы люди критически подходили к эмоционально заряженной риторике, так как она физиологически снижает критичность мышления. Однако не проходит и двух месяцев, как риторика самого Семченко в его Instagram обретает не меньшую истеричность. И такое поведение на самом деле можно объяснить только двумя способами: либо ты истеричная обиженная жена, либо ты подлый предатель.

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