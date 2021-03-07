«Желаем всем женщинам счастья». В роддоме Витебска поздравили будущих мам с 8 Марта
Новости Беларуси. В общей сложности государственных наград и благодарностей были удостоены свыше 60 человек, представители различных профессий: рядовые работники и руководители больших и малых трудовых коллективов, собственных семей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о мамах, которые воспитывают пятерых и более детей.
Оксана Семашко на неделе задалась вопросом: так в чем же сила якобы слабой половины человечества? Репортаж из первых уст.
Семья Корчевских в Витебском роддоме получает своего уже третьего малыша. Тихон появился на свет 23 февраля.
Анна Корчевская, многодетная мама:
Тут такая команда, что абсолютно никаких страхов.
В этой команде главврач Елена Леонович уже 16 лет. Работа медика и так требует повышенной ответственности, но в 2020 году к привычным нагрузкам добавилось коронавирусное осложнение. Первая и вторая волны уже практически отступили, но в роддоме все еще есть красная зона.
В преддверии самого женского праздника года без весеннего букета не оставили тех, кто с положительным тестом на коронавирус ждет малышей.
Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического роддома, обладательница ордена Почета:
Мне всегда очень волнительно, и каждому из нас, находиться в родзале, когда появляется на свет малыш, видеть счастливые глаза матери. Когда слезы счастья на их глазах – это очень здорово, прекрасно, когда приходят на выписку семьи. Поэтому в канун 8 Марта хочу, конечно, пожелать всем женщинам счастья, а счастье – это те, у кого есть дети.
Как не вырастить из ребенка эгоиста и потребителя? Рассказали в многодетной семье, читайте здесь.