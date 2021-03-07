«Желаем всем женщинам счастья». В роддоме Витебска поздравили будущих мам с 8 Марта

Новости Беларуси. В общей сложности государственных наград и благодарностей были удостоены свыше 60 человек, представители различных профессий: рядовые работники и руководители больших и малых трудовых коллективов, собственных семей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о мамах, которые воспитывают пятерых и более детей. Оксана Семашко на неделе задалась вопросом: так в чем же сила якобы слабой половины человечества? Репортаж из первых уст. Семья Корчевских в Витебском роддоме получает своего уже третьего малыша. Тихон появился на свет 23 февраля.

Анна Корчевская, многодетная мама:

Тут такая команда, что абсолютно никаких страхов.

В этой команде главврач Елена Леонович уже 16 лет. Работа медика и так требует повышенной ответственности, но в 2020 году к привычным нагрузкам добавилось коронавирусное осложнение. Первая и вторая волны уже практически отступили, но в роддоме все еще есть красная зона. В преддверии самого женского праздника года без весеннего букета не оставили тех, кто с положительным тестом на коронавирус ждет малышей.