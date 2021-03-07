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«Желаем всем женщинам счастья». В роддоме Витебска поздравили будущих мам с 8 Марта

07 марта 2021 16:34
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Новости Беларуси. В общей сложности государственных наград и благодарностей были удостоены свыше 60 человек, представители различных профессий: рядовые работники и руководители больших и малых трудовых коллективов, собственных семей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о мамах, которые воспитывают пятерых и более детей.

Оксана Семашко на неделе задалась вопросом: так в чем же сила якобы слабой половины человечества? Репортаж из первых уст.

Семья Корчевских в Витебском роддоме получает своего уже третьего малыша. Тихон появился на свет 23 февраля.

«Желаем всем женщинам счастья». В роддоме Витебска поздравили будущих мам с 8 Марта-1

Анна Корчевская, многодетная мама:
Тут такая команда, что абсолютно никаких страхов.

«Желаем всем женщинам счастья». В роддоме Витебска поздравили будущих мам с 8 Марта-4

В этой команде главврач Елена Леонович уже 16 лет. Работа медика и так требует повышенной ответственности, но в 2020 году к привычным нагрузкам добавилось коронавирусное осложнение. Первая и вторая волны уже практически отступили, но в роддоме все еще есть красная зона.

В преддверии самого женского праздника года без весеннего букета не оставили тех, кто с положительным тестом на коронавирус ждет малышей.

«Желаем всем женщинам счастья». В роддоме Витебска поздравили будущих мам с 8 Марта-7

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического роддома, обладательница ордена Почета:
Мне всегда очень волнительно, и каждому из нас, находиться в родзале, когда появляется на свет малыш, видеть счастливые глаза матери. Когда слезы счастья на их глазахэто очень здорово, прекрасно, когда приходят на выписку семьи. Поэтому в канун 8 Марта хочу, конечно, пожелать всем женщинам счастья, а счастьеэто те, у кого есть дети.

Как не вырастить из ребенка эгоиста и потребителя? Рассказали в многодетной семье, читайте здесь.

# 8 Марта # общество # Анна Корчевская # Елена Леонович # Фотофакт

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