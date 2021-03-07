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Букет в небе и сердце на земле. Посмотрите, как трогательно лётчики поздравили белорусок с 8 Марта

07 марта 2021 13:01
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Новости Беларуси. Необычное поздравление с наступающим праздником в адрес белорусских женщин. Военнослужащие 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах провели секретную операцию к 8 Марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Букет в небе и сердце на земле. Посмотрите, как трогательно лётчики поздравили белорусок с 8 Марта-1

За цветами и подарками к празднику были командированы сразу несколько экипажей. Но самый необычный букет, конечно, в небе.

Букет в небе и сердце на земле. Посмотрите, как трогательно лётчики поздравили белорусок с 8 Марта-4

К ролику, опубликованному на YouTube, авиаторы оставили только одну фразу: у летчиков букет особенный.

Букет в небе и сердце на земле. Посмотрите, как трогательно лётчики поздравили белорусок с 8 Марта-7

Подробнее о необычном поздравлении смотрите в видеоматериале.

# 8 Марта # общество # Фотофакт

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