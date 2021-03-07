От лейтенанта до полковника. Каково это – быть женщиной в погонах?

Новости Беларуси. В общей сложности государственных наград и благодарностей были удостоены свыше 60 человек, представители различных профессий: рядовые работники и руководители больших и малых трудовых коллективов, собственных семей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о мамах, которые воспитывают пятерых и более детей. Оксана Семашко на неделе задалась вопросом: так в чем же сила якобы слабой половины человечества? Репортаж из первых уст.

Жанна Батурицкая, начальник управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси, заслуженный работник ОВД Беларуси:

Такой симбиоз и силы, и женской слабости, и получение награды. Состояние эйфорическое, можно сказать. Это очень приятно. Перспективный сын, заботливый муж, любимая работа. После окончания юрфака Жанна Владимировна работала обычным инспектором. Спустя 26 лет она заслуженный сотрудник ОВД. Теперь говорит, что у нее есть все, о чем даже и мечтать не могла.

Жанна Батурицкая:

Рядом были грамотные учителя, которые подсказывали, направляли, заинтересовывали, вызывали уважение к себе. И так получалось, что у меня как-то каждые, может быть, пять-шесть лет следующая была ступенька. По карьерной лестнице она шагнула от лейтенанта до полковника. Несмотря на то, что Департамент исполнения наказаний ассоциируется со строгостью, здесь дают шанс тем, кто однажды оступился. Наша героиня участвовала в разработке Закона «Об амнистии». А свою гуманную миссию она неоднократно представляла в ООН. Жанна Батурицкая:

Мне казалось, я обычная женщина и нахожусь в том же ООН и выступаю, как главы государств. Мой голос тоже слышат.

Александр Кралько, заместитель начальника управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:

Знаю ее как достаточно грамотного человека, профессионала своего дела. То, что женщина в форме, да еще в таких серьезных погонах как полковник, это, конечно, накладывает отпечаток. Я не помню просто ни одного случая, когда бы к ней обратился, а она сказала: «Знаешь, мне некогда. Я не знаю чего-то. Не могу».