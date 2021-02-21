Психолог о Маргарите Левчук: тут развитие ради того, чтобы доказывать себе в первую очередь, что я чего-то в этой жизни стою

Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ психолог из Риги Алена Дзиодзина.
Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ психолог из Риги Алена Дзиодзина.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Как думаете, в чем главная проблема мадам Левчук?
Алена Дзиодзина, психолог-консультант:
Есть люди с ненасыщаемой жаждой признания, им все время надо чего-то достигать. Но это не та мотивация достижения, когда важно чего-то добиться или развиваться. Тут именно развитие ради того, чтобы доказывать, себе в первую очередь, что я чего-то в этой жизни стою, что я не зря. И вот эта ненасыщаемая жажда признания замешивает в человеке такое злобно-тоскливое настроение депрессивное, знаете, когда хочется кусать. И на программе «Большая опера», когда ведущий подмечает, что она идет навстречу всем предложениям режиссеров, Маргарита отмечает: да, я обычно соглашаюсь на все предложения, я люблю эксперименты. Ну и, честно говоря, девушка, которая на все предложения говорит да, – такая тенденция может нехорошо закончиться для порядочности самой девушки.
Еще что бросилось на глаза – это ее недавний пост о Ножкине, когда она предлагает дать ему народного артиста. Я надеюсь, что таким образом Маргарита просто в очередной раз неудачно пошутила, поскольку за 10 лет до ее рождения Ножкину уже дали народного артиста. Странно, что она – человек, который причисляет себя к музыкальной элите, – не знает об этом.
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