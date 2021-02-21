Психолог о Маргарите Левчук: тут развитие ради того, чтобы доказывать себе в первую очередь, что я чего-то в этой жизни стою

Григорий Азаренок, корреспондент:

Как думаете, в чем главная проблема мадам Левчук?

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Есть люди с ненасыщаемой жаждой признания, им все время надо чего-то достигать. Но это не та мотивация достижения, когда важно чего-то добиться или развиваться. Тут именно развитие ради того, чтобы доказывать, себе в первую очередь, что я чего-то в этой жизни стою, что я не зря. И вот эта ненасыщаемая жажда признания замешивает в человеке такое злобно-тоскливое настроение депрессивное, знаете, когда хочется кусать. И на программе «Большая опера», когда ведущий подмечает, что она идет навстречу всем предложениям режиссеров, Маргарита отмечает: да, я обычно соглашаюсь на все предложения, я люблю эксперименты. Ну и, честно говоря, девушка, которая на все предложения говорит да, – такая тенденция может нехорошо закончиться для порядочности самой девушки.