«Когда выступающие говорили "люблю Беларусь", глаза были на мокром месте». Что ещё рассказала директор школы о Всебелорусском народном собрании?

Новости Беларуси. Анну Хвойницкую на Всебелорусском форуме вдохновил важный посыл от главы государства – для молодежи надо ввести профориентацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь. Взять то лучшее, что было еще в советской школе, пробудить интерес ребенка к какой-либо профессии. Еще сидя в зале, она подумала: какая правильная мысль! Направление крайне важное, большой фронт работы, начать решила с малого, с участия в районном проекте – экскурсии для школьников на предприятия Лиды.

Анна Хвойницкая, директор СШ № 11 Лиды, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Посещая предприятия, наши ребята, я уверена, смогут увидеть себя в этом процессе, выбрать ту профессию, которая им по душе. И, наверное, это и будет самым главным итогом нашей работы: человек, который на своем месте, приносит пользу каждому гражданину и в целом стране.

А еще убеждена за годы работы: со школьниками надо разговаривать на равных, тогда и будешь услышан, тогда будет авторитет учителя, а не смартфона или планшета. Ведь сегодня как никогда важно донести до молодежи систему ценностей, научить их думать, а не вестись на яркие лозунги в Telegram-каналах. Анна Хвойницкая говорит: «Когда сидела в зале и выступающие говорили «люблю Беларусь», глаза были на мокром месте». Она и сейчас едва сдерживает слезы, когда говорит о важности единства народа.

Анна Хвойницкая:

Я была участницей III Всебелорусского собрания, но я не помню таких крепких, актуальных высказываний о мире, согласии, добре. О том, что если мы сейчас не объединимся, то будущего не будет. Считаю, что все вопросы, которые волнуют образование, были подняты на собрании, высказаны, услышаны. И, конечно же, изменения будут. И зря некоторые думают о том, что это был разговор однобокий. Ни в коем случае! Глава государства сказал о том, что собрание завершилось, но работа над программой продолжается. И не нужно сидеть и ждать, что кто-то за нас придумает какие-то моменты нашей жизни. Нужно быть активными.

Любимая фраза Анны Хвойницкой: дела – это когда не на словах, а на конкретных хороших поступках, которые сторицей отзовутся в будущем. Как звон этого школьного колокольчика.