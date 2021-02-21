Там уже есть более 500 экспонатов. В Лидской школе создали единственный в районе музей памяти воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. Вести честный бизнес, быть достойным гражданином своей страны – а ведь все начинается со школьной скамьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перенесемся в 11-ю школу Лиды, где пример патриотизма у детей нагляден.
Новости Беларуси. Вести честный бизнес, быть достойным гражданином своей страны – а ведь все начинается со школьной скамьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перенесемся в 11-ю школу Лиды, где пример патриотизма у детей нагляден.
Галина Буро, корреспондент:
Быть патриотом – значит, помнить уроки истории своей страны, в том числе ее кровавые страницы. От Великой Отечественной войны до конфликта в Афганистане – в этой школе создан единственный в Лидском районе музей, посвященный памяти воинов-интернационалистов, чтобы школьники понимали, как из маленькой искры столкновения интересов может разгореться убийственное пламя войны.
Музей хоть и молодой, но в нем уже более 500 экспонатов. Вещи, которые принадлежали нашим ребятам, погибшим в Афгане, пример лидчанина Валерия Корчагина, которого сослуживцы помнят как Валерку Коржика – он выполнил приказ ценой жизни. Истории, которые знает здесь каждый школьник.
В этой тетради собраны стихи, посвященные матери, стихи об Афганской войне. Сам Мацкевич Станислав погиб, но его мать бережно сохранила эти дорогие ее сердцу строки и передала в наш школьный музей, за что мы ей безмерно благодарны.
Директор школы Анна Хвойницкая, делегат VI Всебелорусского народного собрания, больше 30 лет в профессии.
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Все эти годы старается привить детям с малых лет чувство гордости за своих земляков, за свою нацию и культуру. Именно поэтому в школе такое большое внимание исследовательской деятельности. Ее ведут сами ученики: познают свой город и район, пишут научные работы.
Невозможно вырастить человека полноценным, если он не любит свой дом, свою родину. Учащиеся нашей школы под руководством классных руководителей еженедельно посещают исторические места нашего района.
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