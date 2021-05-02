Здесь не разрушили церковь даже во время войны. Чем уникальна деревня Рубель?

Новости Беларуси. Всего в 50 километрах от Турова есть одно удивительное место. Деревня Рубель – это не просто живописное местечко на Полесье, а малая родина для более чем трех сотен священников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ситуация абсолютно уникальная. Они правят праздник в эти дни в храмах не только по всей Беларуси, но и России. Кристина Протосовицкая познакомилась поближе с местом, где зов «веры» ощущается по-особенному.

Лидия Пучинская, жительница деревни Рубель:

Это Федор, старший, пошел в священники. Он благочинный, в Шумилино живет, Витебская область. А этот меньший – Пучинский Владимир Владимирович, Шумилинский район. А это Пучинский Анатолий Владимирович, живет в Кобрине.

Семья Пучинских – это первый адрес в Рубле, по которому ведут всех любопытных журналистов. По закону жанра сенсации, исследовать уникальную ситуацию не только для Беларуси начинаем с разговора с теми, кто вырастил целое поколение.

Лидия Пучинская:

У нас есть три сына и зять священник. Вот такая у нас семья. Бабушка и дедушка с нами жили, и наши папа и мама. И дети с ними ходили в церковь, потом уже с нами ходили. У нас церковь была Михайловская. И когда была война ее не разрушали. Наши люди постоянно ходили в церковь. И все люди верующие.

Советы не смогли справиться с людской верой, а уже в 90-е по соседству выросла новая церковь Нерукотворного образа Христа Спасителя. Вместить приходилось до тысячи человек некогда семитысячной деревни. «Эта земля славится священнослужителями». Батюшка о деревне, в которой более 360 священников

Сегодня Рубель – это чуть больше четырех тысяч жителей. Распаханные грядки под фундамент и легкий дым стелется от парников, а лошади неспешно тащат телеги. Визит наш накануне – до Пасхи важно расправиться со всеми хлопотами. По весне земля зовет хозяйственных полешуков. В этом уже «дагледжаным» дворе выросли два брата-священника.

Александр Пашкевич, житель деревни Рубель:

Парни молодые, один одному рассказывают. Также и мой старший пошел. А потом, когда средний пришел из армии, они переговорили – и он пошел. Сказать, что специально что-то было – нет.

Надежда Машлякевич, жительница деревни Рубель:

У меня два сына священниками служат в России в Пермском крае. Наверное, по наследству. Был прадедушка такой. Вот и все. С детства мечтал младший сын Георгий. Еще маленький был, говорил: «Дай «Отче наш» научусь читать». Я не знаю как так получилось, но по району, наверное, и по области больше всего священников – это выходцы с Рубля.