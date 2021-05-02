Николай Карпенков: «Есть черта, которая не переходится. Если перейдут они, перейдём и мы»

Новости Беларуси. Сегодня для каждого белоруса как никогда важно услышать именно эти слова от представителей правопорядка: «Мы сделаем Беларусь более защищенной». Так на неделе в эксклюзивном интервью для СТВ говорил Николай Карпенков – ранее начальник ГУБОПиК, сегодня – заместитель министра внутренних дел Беларуси, командующий внутренними войсками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Всё больше и больше они похожи на бешеных псов». Николай Карпенков комментирует фильм «Убить Президента» Посыл важный, четкий и простой. Чтобы все услышали и правильно поняли и по ту, и по эту сторону информационных баррикад. Заигрались некоторые так, что уже и не до шуток, как бы их сторонники не пытались переводить внимание в юмористическое поле. Хотя именно этим товарищам и их сторонникам хочется припомнить крылатое выражение про «пулю, которая очень многое меняет в голове, даже если попадает в мягкое место». Эти слова говорились в 1930-е годы, но вполне применимы к нашим заговорщикам и сегодня. Ну что же, пожалуй, самое время закрепить пройденный материал и развить тему. Григорий Азаренок и рубрика «По сути». Гость программы – Николай Карпенков, заместитель министра МВД – командующий внутренними войсками.

Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Николаевич, в разговорах у них звучало «блокировать ОМОН и внутренние войска». Реально ли это? И вообще, люди, которые их оправдывают, понимают, к чему это может привести, что такое внутренние войска, как они оснащены для работы в городах, в отличие от Вооруженных Сил, какое это безумие, кровавая бойня? Они все дальше и дальше в своих планах переходят крайнюю черту. Это абсолютно безумные планы

Николай Карпенков, заместитель министра МВД – командующий внутренними войсками:

На умных, здравомыслящих людей они, конечно, не похожи с самого начала, начиная с самых первых дней протестов. Это все получается, как в каком-то наркотическом или полупьяном тумане. Радикализировавшись, пройдя весь этот путь, они все дальше и дальше в своих планах переходят крайнюю черту – угрозы сотрудникам, их семьям. Сейчас получается кровавый государственный переворот с планом убийств: кого убить, как кого пытать, добиться устрашения, запугать народ, захватить власть и на этом удерживаться. Это абсолютно безумные планы. В конце концов у них бы ничего не получилось, но это были бы боестолкновения в условиях города, там, где находятся мирные люди. И, конечно, мы на нашей территории были бы вынуждены применять не весь арсенал всего того, что у нас есть на вооружении, а действовать тактически грамотно и максимально безопасно для наших граждан. Мы бы однозначно их разбили, но какие-то человеческие жертвы были бы однозначно. Григорий Азаренок:

Меня очень сильно поражает, когда они общались с этими фейковыми военнослужащими. Неужели люди реально не понимают, что есть в жизни что-то кроме амбиций и денег? Они предлагали: вот, у Президента есть кошелечек где-то, вы его себе возьмете. Они реально не понимают, что у военнослужащего есть долг, честь, Отечество, погоны, присяга и так далее. Они сидят, жрут в этом ресторане и рассказывают: вот вы предадите, денег получите, ЦРУ вас покроет, весь мир будет хлопать и так далее. Что это за психология такая? Все это похоже на заговор мошенников. Они не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой

Николай Карпенков:

Профессионалов – офицера, генерала, которые 38 лет служат и носят погоны, – как бы я их охарактеризовал? Используют весь свой опыт и командиры спецподразделений, командующий внутренними войсками, перед этим руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Вообще, все это похоже на заговор мошенников – не героев национальных и революционеров, которые хотят что-то изменить во что бы то ни стало и построить счастливое государство и осчастливить всех граждан Республики Беларусь. Нет, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Это мелкие мошенники, крадуны, каждый хочет внести какое-то свое предложение, свою тему, только чтобы эта тема получила финансирование. Это как воры, которые хотят обворовать друг друга. И вот они сидят и обсуждают, как они заблокируют Минск, заблокируют внутренние войска, а лучше целый Минск. Поэтому все это мошеннические темы с одной лишь целью – перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать. Деньги эти поделить, они растворятся, уйдут в никуда, и им не надо будет отчитываться, потому что такие же глобальные цены. Поэтому похожи они на простых жуликов.

Григорий Азаренок:

Мы видели, что в первой части, сразу после того, как его взяли, Зенкович бравировал: «Я гражданин США, у вас будут очень большие проблемы». Но мы видим: никаких проблем нет, его кинули, и сейчас он «с удовольствием» дает показания. Может, стоит обратиться к тем, кто еще думает что-то подобное совершать? Вот вам явный пример. Вас за лохов держат, вы расходный материал. Не получилось у этого – все, списали. Все прекрасно увидели, что это может привести к террористическим актам, крови, насилию, полному хаосу Николай Карпенков:

Слава богу, что в США есть такие герои, такие граждане, которые у них находятся и находятся под их защитой. Точно с такими гражданами у них светлого будущего не будет. Они обманут, кинут, обворуют и прочее. Хочется сказать тем лицам, которые еще тешат в себе какие-то надежды. Радикализировавшись, они что-либо своими агрессивными действиями смогут поменять у нас, в Республике Беларусь? Хочу сказать одно: никогда этого не получится. И народ это не поддерживает, и молодежь это не поддерживает. И все прекрасно увидели, к чему это может привести. Что это может привести к террористическим актам, крови, насилию, полному хаосу. К откатыванию нашей страны назад. Жить будем намного хуже, как живут в Украине. Никто не поддерживает, а тем, кто радикализировался, я одно скажу: если вы что-либо попытаетесь сделать или предпринять не только своими действиями, мыслями и планами, мы вас всех обезвредим. Вы получите суровое наказание по закону. Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет.

Григорий Азаренок:

Мы видели еще такой эпизод: блогер (муж кандидата в президенты) Тихановский угрожает Президенту, но не лично, а через его сына. Угрожает сыну Президента. Вы долго работали с оргпреступностью. Не знаю, может быть, мне так кажется, но, по-моему, это даже для бандита мелко и подло. По-моему, даже серьезные преступники так себя не ведут. Как ваши впечатления? «Есть черта, которая не переходится. Если перейдут они, перейдем и мы» Николай Карпенков:

Я проработал шесть лет в должности начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, два года начальником управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом, таких отморозков, таких абсолютно наглых, безбашенных, таких быков мы не встречали. Даже у бандитов есть понятие чести. Вот они живут по своим понятиям, там не принято угрожать милиционеру, там не принято угрожать семье. Если ты все делаешь по закону и бандиты к этому относятся с уважением, потому что есть черта, которая не переходится. Если перейдут они, перейдем и мы.

Николай Карпенков:

Они прекрасно понимают, что в этой войне выиграем мы, потому что мы государственные люди, за нами страна, за нами Президент, за нами Бог. А они прекрасно понимают и знают себе цену. Поэтому они это все делают по-тихому, скажем так, грабят награбленное. Там, где есть какой-то серый рубль или какое-то нарушение, бандиты находятся там. Там, где все по чести и по закону, бандитов не будет. Там понятия не проходят. Даже когда ты на бандита оказываешь давление, он говорит: «Начальник, по закону, тогда все будет, как вы скажете». Поэтому эти правила соблюдаются. «Никогда не было такого, чтобы семьям сотрудников, женам, детям угрожали» А эти – твари. По-другому никак не назовешь. Никогда не было такого, чтобы семьям сотрудников, женам, детям угрожали, чтобы писали, где и какой ребенок в какой садик ходит. Мы верим в главу государства. Мы знаем, что под руководством главы государства добьемся всех намеченных целей. Внутренние войска – это тот же самый народ. Армия поддерживает главу государства.