Психолог о группе NaviBand: революционная тематика нередко расширяла круг поклонников. Ради такого бонуса можно многое не заметить

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Из того, что мне удалось услышать из песен и рассуждений ребят о своем творчестве, складывается впечатление некоей романтизации протестного движения: девочки в белых платьишках, мы все вместе, взявшись за руки, шлем лучи добра куда-то в космос и все вот это вот. Иначе говоря, ребята словно бы живут под девизом «я художник, я так вижу». И в их виртуальной реальности они не просто музыкальная группа с каким-то своим репертуаром для узкого круга людей. Там они опальные музыканты, которые находятся в самой гуще событий, несут протестные нотки через свое творчество, подрываются бежать куда-то за границу, опасаясь преследования. А за ними никто не побежал. Спустя долгие месяцы скитаний возвращаются на родину, а этого тоже никто не заметил. И не произошло ровным счетом ничего. Но ребята все равно продолжают поддерживать нерв хотя бы тем, что Минск словно бы захвачен государственными флагами с национальной символикой.

И вот эта атмосфера самонакала словно бы обнаруживает творческий ресурс и для самой группы. Из истории искусства мы знаем, что подобная так называемая революционная тематика нередко расширяла круг поклонников вокруг тех, кто так или иначе пытался заниматься творчеством. Ради такого бонуса можно многое не заметить. И даже то, что цветочки-то на самом деле давно уже кончились. Если верить риторике песен, то противники власти представляют собой исключительно мирную толпу, где каждый человек агнец божий. Но как насчет тех, кто готовит покушения на Президента и его семью, кто планирует человеческие жертвы перед днем X, и, говоря об этом, смеется так, словно ликует сам Мефистофель, кто натравливает одних белорусов на других?