«Эта земля славится священнослужителями». Батюшка о деревне, в которой более 360 священников

Новости Беларуси. Местная Михайловская церковь насчитывает больше двух сотен лет. Не было ни дня, чтобы ее двери были заперты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Деревню на большой воде – реки Чаква и Горынь окружают со всех сторон – жгли немцы, а вот главную святыню огонь миновал.

Отец Владимир Никончук, настоятель церкви Нерукотворного образа Христа Спасителя:

Здесь много было пожаров в свое время. И селение сгорало дотла, как мы знаем, и в войны сожжено было. Но так как этот храм неприкосновенный был, он свидетель всех этих страданий, в нем имели пристанище все люди. Он защищает от пагубных действий и селение, и людей своих.

В Рубле говорят, что точное число священников перевалило за 360. Служат по Беларуси и России. И тут – совсем неожиданный поворот – батюшка местной церкви сам вовсе не из Рубля. Отец Владимир на новом месте меньше года. Здесь не разрушили церковь даже во время войны. Чем уникальна деревня Рубель?