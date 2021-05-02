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«Эта земля славится священнослужителями». Батюшка о деревне, в которой более 360 священников

02 мая 2021 16:41
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Новости Беларуси. Местная Михайловская церковь насчитывает больше двух сотен лет. Не было ни дня, чтобы ее двери были заперты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Деревню на большой воде – реки Чаква и Горынь окружают со всех сторон – жгли немцы, а вот главную святыню огонь миновал. 

«Эта земля славится священнослужителями». Батюшка о деревне, в которой более 360 священников -1

Отец Владимир Никончук, настоятель церкви Нерукотворного образа Христа Спасителя: 
Здесь много было пожаров в свое время. И селение сгорало дотла, как мы знаем, и в войны сожжено было. Но так как этот храм неприкосновенный был, он свидетель всех этих страданий, в нем имели пристанище все люди. Он защищает от пагубных действий и селение, и людей своих. 

«Эта земля славится священнослужителями». Батюшка о деревне, в которой более 360 священников -4

В Рубле говорят, что точное число священников перевалило за 360. Служат по Беларуси и России. И тут – совсем неожиданный поворот – батюшка местной церкви сам вовсе не из Рубля. Отец Владимир на новом месте меньше года. 

Здесь не разрушили церковь даже во время войны. Чем уникальна деревня Рубель?

«Эта земля славится священнослужителями». Батюшка о деревне, в которой более 360 священников -7

Отец Владимир Никончук: 
Уже многих узнал. Знаю, какие они духом. Влечет их вера. Они делают вещи нужные. Эта земля славится священнослужителями. 

# Православные в Беларуси # общество # Отец Владимир Никончук # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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