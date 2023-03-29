Психолог Алёна Дзиодзина: недруги Беларуси пытаются нас ужалить языком знаков и символов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Государственный герб, флаг и гимн выражают определенный культурный код народа своей страны. Символика в данном случае является предметным, осязаемым, зримым или озвученным выражением общей идеологии, опыта, основных ценностных ориентиров и смыслов.
Со временем любой символичный объект или атрибут, помимо своего первичного содержания, вбирает в себя исторические события в связи с жизнью народа, начинает обладать уникальной эмоциональной памятью. И когда люди визуально или тактильно соприкасаются со своими государственными символами, это обращает их к переживаниям национальной самоидентичности с характерными для нее миропониманием и самобытностью. То же самое касается и восприятия звуковых вибраций слов и мелодии гимна. Иначе говоря, язык символизма предметно выражает, что у людей есть нечто общее. А ассоциации с визуальным, осязаемым или звуковым объектом подчеркивают, что конкретно.
Алена Дзиодзина:
Со временем ассоциативные связи с национальной символикой кристаллизуются. И в зависимости от прожитого народом совместного опыта становятся глубже, обрастая новыми фактами. Например, в нашей стране хоть и объявлен Год мира и созидания, эти идеи пришли в Беларусь не вчера. Задолго до сегодняшних дней они отразились в государственных символах. Детализация белорусского герба много лет сообщала о наших исконных ценностях. Контуры Беларуси, что расположены в центре, означают суверенитет и территориальное единство нашей страны. Все тот же сегодняшний опыт подтверждает идею о том, что белорусам все так же ценна свобода. Но, сберегая свою самобытность, мы не пришли в этот мир воевать с остальными.
Сквозь призму такой философии Беларусь и теперь закрепляет контакты с другими странами. Этот момент тоже акцентирован в нашей символике: земной шар в белорусском гербе выражает готовность сотрудничать, желание жить в мире и согласии с окружающими. В этом направлении мы и движемся.
Алена Дзиодзина:
Предусмотрительность, трудолюбие и хозяйственность белорусов тоже нашли свое отражение не только в системе знаков. К примеру, восходящее солнце на государственном гербе является символом жизни и наилучшей доли. А венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера олицетворяют благополучие и достаток.
Язык государственных символов, как и прежде, зеркален опыту. И теперь, в исторически непростое время, вновь закрепляется связь между жизнью и каждым из названых визуальных смыслов. Просто герб, флаг и гимн обрастают новой конкретикой и дополнительным смыслом. Для идентичности белорусов сохранить эту гармонию очень важно. Ведь характерные наши ценности – это то, что оставляет нас стабильно людьми в нестабильном мире.
Источник белорусской свободы заключен в конкретных ориентирах и смыслах. Так, звезда в нашем гербе является знаком мужества, высоких устремлений и помыслов. По аналогии с путеводной. По этой причине недруги Беларуси и пытаются нас ужалить языком знаков и символов: то днями воли, искажая систему смыслов, то насаждая другие герб, флаг и гимн. Подмена понятий – их первичная цель, чтобы вокруг ядовитых смыслов накрутить Беларусь на клубок. По аналогии с прошлым опытом не получится.
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