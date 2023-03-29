Психолог Алёна Дзиодзина: недруги Беларуси пытаются нас ужалить языком знаков и символов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Государственный герб, флаг и гимн выражают определенный культурный код народа своей страны. Символика в данном случае является предметным, осязаемым, зримым или озвученным выражением общей идеологии, опыта, основных ценностных ориентиров и смыслов.

Со временем любой символичный объект или атрибут, помимо своего первичного содержания, вбирает в себя исторические события в связи с жизнью народа, начинает обладать уникальной эмоциональной памятью. И когда люди визуально или тактильно соприкасаются со своими государственными символами, это обращает их к переживаниям национальной самоидентичности с характерными для нее миропониманием и самобытностью. То же самое касается и восприятия звуковых вибраций слов и мелодии гимна. Иначе говоря, язык символизма предметно выражает, что у людей есть нечто общее. А ассоциации с визуальным, осязаемым или звуковым объектом подчеркивают, что конкретно.

Алена Дзиодзина:

Со временем ассоциативные связи с национальной символикой кристаллизуются. И в зависимости от прожитого народом совместного опыта становятся глубже, обрастая новыми фактами. Например, в нашей стране хоть и объявлен Год мира и созидания, эти идеи пришли в Беларусь не вчера. Задолго до сегодняшних дней они отразились в государственных символах. Детализация белорусского герба много лет сообщала о наших исконных ценностях. Контуры Беларуси, что расположены в центре, означают суверенитет и территориальное единство нашей страны. Все тот же сегодняшний опыт подтверждает идею о том, что белорусам все так же ценна свобода. Но, сберегая свою самобытность, мы не пришли в этот мир воевать с остальными.

Сквозь призму такой философии Беларусь и теперь закрепляет контакты с другими странами. Этот момент тоже акцентирован в нашей символике: земной шар в белорусском гербе выражает готовность сотрудничать, желание жить в мире и согласии с окружающими. В этом направлении мы и движемся.