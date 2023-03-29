​Послание Президента Беларуси народу и парламенту 31 марта будет транслироваться в прямом эфире

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко в эту пятницу, 31 марта, будет транслироваться в прямом эфире, пишет БЕЛТА.

Мероприятие начнется в одиннадцать часов утра и будет транслироваться в режиме онлайн на всех государственных телеканалах. Послание Александра Лукашенко можно будет слушать и смотреть в том числе в эфире Белорусского радио и на сайте Президента Республики Беларусь, а также YouTube-каналах государственных средств массовой информации. Телевизионная версия Послания будет также транслироваться в вечерних эфирах гостелеканалов в этот же день в 21:00.

Как ранее сообщалось, мероприятие с участием Президента Беларуси будет проходить во Дворце Республики, куда приглашены свыше двух с половиной тысяч человек. Планируется, что Александр Лукашенко ответит на вопросы присутствующих.