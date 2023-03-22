Психолог: Лукашенко – ком в горле современного Запада, который они проглотить не в силах

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Все в этом мире выживают по-разному. Одни склонны искать общий язык с теми, кто оказался рядом, и совместно пройти какой-то нелегкий путь. Со временем и общими силами трудности кончатся, а друзья останутся. Размышляя с этой позиции, Беларусь абсолютно командный игрок. «Мы воспитаны мирно созидать, а не ломать. Это нас объединяет, делает сильнее перед лицом всяких трудностей», – подчеркнул позицию нашей страны белорусский лидер, встречаясь 20 марта с главой Калмыкии. Способы жить в современном мире у наших республик схожие, а кому-то из нынешних государств в большей степени близка конфронтация. Каждый человек и политик избирает свой уникальный путь. И те стратегии, что ему в жизни свойственны, нередко переносятся в деловую плоскость. Психологически закономерным становится то, что его страну представители иных государств будут ассоциировать с ним. В этом смысле быть президентом – большая ответственность. Так, по-своему лицом Беларуси на уровне мировой политики является белорусский лидер. И выстраивая контакты с нашей страной, представители других государств базируют на отношениях с ним!