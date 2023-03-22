Психолог: Лукашенко – ком в горле современного Запада, который они проглотить не в силах

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Все в этом мире выживают по-разному. Одни склонны искать общий язык с теми, кто оказался рядом, и совместно пройти какой-то нелегкий путь. Со временем и общими силами трудности кончатся, а друзья останутся. Размышляя с этой позиции, Беларусь абсолютно командный игрок.
«Мы воспитаны мирно созидать, а не ломать. Это нас объединяет, делает сильнее перед лицом всяких трудностей», – подчеркнул позицию нашей страны белорусский лидер, встречаясь 20 марта с главой Калмыкии.
Способы жить в современном мире у наших республик схожие, а кому-то из нынешних государств в большей степени близка конфронтация. Каждый человек и политик избирает свой уникальный путь. И те стратегии, что ему в жизни свойственны, нередко переносятся в деловую плоскость.
Психологически закономерным становится то, что его страну представители иных государств будут ассоциировать с ним. В этом смысле быть президентом – большая ответственность. Так, по-своему лицом Беларуси на уровне мировой политики является белорусский лидер. И выстраивая контакты с нашей страной, представители других государств базируют на отношениях с ним!
Алена Дзиодзина:
В начале этой недели Беларусь посетил Бату Хасиков – глава и лидер Калмыкии, еще один наш союзник и друг. В форме адресной благодарности он сформулировал то, что делает нашу страну для других притягательной, и заодно подтвердил тезис – отношения государств подкрепляются личностно.
«Огромное спасибо за вашу принципиальную позицию и демонстрацию того духа, который вы и ваша команда излучаете. Для многих моих коллег и для многих россиян это действительно пример», – подметил Бату Хасиков при встрече с Александром Лукашенко.
Глава Республики Калмыкии – многократный чемпион мира в боевом виде спорта – кикбоксинге. А успешный спортсмен, как правило, знает: если на личном пути становится трудно, может вдохновить чей-то пример.
С точки зрения психологии вступает в силу та же закономерность. Хочешь на что-то решиться, быть успешным, благородным, свободным – окружай себя такими людьми. В этом смысле личность нашего Президента не только для Беларуси исполняет особую роль. Но и других мотивирует организовать жизнь в своих странах достойно.
Алена Дзиодзина:
Такой мотиватор – это ком в горле современного Запада, который они проглотить не в силах. Потому с той стороны в направлении нас периодически кашляют, не прикрывая рот, и довольно громко. Но не очень заразно – белорусский иммунитет.
Философию жизни у современных стран обычно задает руководитель, потому сильные лидеры зарубежным политикам так мешают. Просто по факту, что они в этом мире есть. Ведь порой понаблюдать, как проявляется сила духа других – это психологически то, что нужно. Если есть, например, сомнения или возникает какой-нибудь страх, способный сбить человека с пути.
Ощутив кризис своей мотивации, попробуйте посмотреть на кого-нибудь сильного. Скорее всего, подобный пример вдохновит, прибавляя уже личных сил! Аналогичный механизм раскрывает себя и в политике.
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