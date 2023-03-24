Дзиодзина: заявления зарубежных политиков порой кажутся чем-то диким, странным и даже глупым

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда мир начинает жить по законам джунглей, сложнее всего не превратиться в животное. Ведь когда человеку становится трудно, он нередко теряет лицо. Так, немалая часть зарубежной политики живет теперь по чужой команде. Их слова и поступки порой страшны, а заявления кажутся чем-то диким, странным и даже глупым, словно бы обезумели. Среди всей этой клоаки белорусы сумели остаться другими. По ряду самых различных причин.

Жизнь, по сути, – динамичный процесс, и наше конкретное место в ней – это уже результат принципиальной позиции лидера, самобытности нашей культуры, белорусской хозяйственности, многообразия талантов и личной трудоспособности каждого белоруса. Все это звенья единой цепи. И на то, как сегодня выглядит наш самый обычный мирный день, ежечасно влияет немало факторов. Со всем своеобразием нашей политики и стремлением государства поддержать своих граждан.

Однако мало просто занять свое место под солнцем. Его нужно еще удержать. И если сегодня акценты расставим правильно, то и в изменчивом мире сдюжим. Расслабляться просто не стоит – напоминает нам белорусский лидер. «Голову будем в руках держать – все будет нормально», – считает Президент Лукашенко.