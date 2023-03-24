Дзиодзина: заявления зарубежных политиков порой кажутся чем-то диким, странным и даже глупым
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда мир начинает жить по законам джунглей, сложнее всего не превратиться в животное. Ведь когда человеку становится трудно, он нередко теряет лицо. Так, немалая часть зарубежной политики живет теперь по чужой команде. Их слова и поступки порой страшны, а заявления кажутся чем-то диким, странным и даже глупым, словно бы обезумели. Среди всей этой клоаки белорусы сумели остаться другими. По ряду самых различных причин.
Жизнь, по сути, – динамичный процесс, и наше конкретное место в ней – это уже результат принципиальной позиции лидера, самобытности нашей культуры, белорусской хозяйственности, многообразия талантов и личной трудоспособности каждого белоруса. Все это звенья единой цепи. И на то, как сегодня выглядит наш самый обычный мирный день, ежечасно влияет немало факторов. Со всем своеобразием нашей политики и стремлением государства поддержать своих граждан.
Однако мало просто занять свое место под солнцем. Его нужно еще удержать. И если сегодня акценты расставим правильно, то и в изменчивом мире сдюжим. Расслабляться просто не стоит – напоминает нам белорусский лидер. «Голову будем в руках держать – все будет нормально», – считает Президент Лукашенко.
Алена Дзиодзина:
Глава государства не зря говорит про голову! Потому как многое начинается с мысли. Но что в данном случае означает не быть расслабленным? Об этом тоже наш Президент подсказал. А нам бы услышать, как в изменчивом мире сохранить свою белорусскость.
Остаться собой – это значит беречь самобытность. «Если забудем дорогу в Хатынь, все повторится. Жизнь дороже всего», – по сути, слова Президента звучат о том, как важно хранить исторический опыт осмысленно. Ведь, почитая подвиги предков, мы кристаллизуем свои ориентиры и ценности.
И вспоминая прожитый ими нелегкий опыт, мы можем взглянуть, например, на тенденции: как тогда зарождался нацизм, как он повлиял, что разразилась в итоге война. Эта оглядка на прошлое мотивирует людей беречь мир и делать верные выводы.
Алена Дзиодзина:
Остаться собой – это значит трудиться, развивать свое производство, укреплять торговые отношения, развивать экономику. «Этот год должен и будет не хуже, чем прошлый. Если мы его пройдем так, как прошлый, и если еще и выполним планы, которые наметили на заседании правительства, мы будем нормально жить», – подчеркнул белорусский лидер. Ведь стабильная экономика в государстве предвосхищает народу комфортную жизнь.
Сохранить себя в современном мире помогает способность быть гибким. Не от слова «прогнуться», а перестроиться. С этим ориентиром в Беларуси тоже все стратегически правильно – движемся туда, где открыты двери и, укрепляя союзы с другими странами, идем туда, где нас ждут. Не так страшны зарубежные санкции, если их понимать как иную возможность. Держать голову в руках – это значит быть бдительным к тому, что происходит вокруг и как окружающее на нас воздействует.
Ведь теперь не только физически в мирную гавань может проникнуть враг и преступник. Информационно-психологические атаки также приходят извне, только более незаметно. И панацея от них – когда в голове все по полочкам!
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