Внезапное возвращение зимы. В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Последние работают в усиленном режиме. Над восстановлением электроснабжения сейчас трудятся около полусотни бригад. За минувшие сутки свет вернули в более чем 500 населенных пунктов в Минской, Витебской и Гомельской областях. Причиной отключений стало налипание мокрого снега и сильный ветер. В усиленном режиме работают и коммунальщики. В первую очередь от снега расчищаются магистральные улицы, остановочные пункты, лестницы, мосты и путепроводы.