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Внезапное возвращение зимы. В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

29 марта 2023 10:11
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Новости Беларуси. В стране продолжают устранять последствия непогоды. Внезапное возвращение зимы принесло массу неудобств пешеходам, автомобилистам, коммунальщикам и энергетикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внезапное возвращение зимы. В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности-1

Последние работают в усиленном режиме. Над восстановлением электроснабжения сейчас трудятся около полусотни бригад. За минувшие сутки свет вернули в более чем 500 населенных пунктов в Минской, Витебской и Гомельской областях. Причиной отключений стало налипание мокрого снега и сильный ветер. В усиленном режиме работают и коммунальщики. В первую очередь от снега расчищаются магистральные улицы, остановочные пункты, лестницы, мосты и путепроводы.

Внезапное возвращение зимы. В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности-4

С учетом сложной погодной ситуации особую осторожность нужно проявлять водителям – соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, быть внимательными вблизи переходов, учебных заведений и во дворах. Сегодня, 29 марта, и завтра в стране будет действовать оранжевый уровень опасности.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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