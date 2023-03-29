«Честно на все вопросы». Григорий Азарёнок пообщался с будущими медиками в Гродно

Новости Беларуси. Военно-политическая обстановка, безопасность страны, источники получения правдивой информации. «Зачетный разговор» продолжает объединять белорусскую молодежь. Участниками просветительской акции на этот раз стали учащиеся Гродненского медицинского колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыто и доверительно – именно так с молодыми людьми строили беседу политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок и заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Андрей Басак. Будущие медики задавали много вопросов, желая разобраться в тех или иных процессах: от возможности реализации себя в профессии в своей стране и сохранения исторической памяти до закрытия Польшей границ, событий 2020 года и специальной военной операции. Главная цель такого разговора, чтобы у молодых людей не осталось информационных пробелов, формировалась политическая культура.

Надежда Л озко, учащаяся Г родненского государственного медицинского колледжа : Для меня это не только интересно, но и очень важно, так как я скоро стану молодым специалистом и уже пойду на свою отработку. Мне очень важно, как в дальнейшем сложится моя судьба, судьба моих родных и близких и страны в целом.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Молодым людям интересно все: от профориентации до геополитических событий. Мы отвечаем честно на все вопросы, видим, как от этой акции подгорает у врагов нашего государства, а значит, эта акция удачная, замечательная. И мы всегда стараемся, чтобы это был действительно зачетный разговор, чтобы дети получили ответы на все свои вопросы от нас – тех, кто представляет государственные СМИ, государственную сторону, потому что мы знаем, что за нами правда.

Информационно-просветительский проект «Зачетный разговор» стартовал этой зимой. Эксперты, лидеры мнений встречаются со студентами и учащимися по всей стране.